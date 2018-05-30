Российских звезд застали за неблаговидным занятием. Ксения Бородина и Оксана Самойлова торгуют одеждой с AliExpress под видом собственного бренда.

Российских звезд застали за неблаговидным занятием. КсенияБородина и Оксана Самойлова торгуют одеждой с AliExpress под видом собственногобренда.Телеведущую и жену рэпера Джигана поймал на махинацияхтелеграм-канал Mash. По его данным, вся"брендовость" вещей в магазинах российских знаменитостей заключаетсялишь в перешитом ярлыке и завышенной цене.Магазины Бородиной и Самойловой активно рекламируются в ихаккаунтах в Instagram.На телеведущую подписано более 300 тысяч человек, а на шоурум Оксаны – более500.Пытливые журналисты обнаружили множество интересныхсовпадений. К примеру, в Store By Ksenia Borodina есть красное платье за 4900рублей. Осеннее платье такого же фасона и качества представлено и наAliExpress, только стоит оно тут в три раза меньше, 1158 рублей.К сожалению, это не единичный случай совпадений моделей.Так, в шоурум Ксении есть платье с ажурной сеткой за 3900 рублей. AliExpressпредлагает точно такой же товар, но по более доступной цене – всего за 1127рублей.Оксана Самойлова тоже пользуется ноу-хау на полную катушку.Например, продает она "сочное платье "Делис" для девочек. Как ейпредставляется, по весьма демократичной цене в 2600 рублей. Вот только вкитайском интернет-магазине этот же наряд стоит 460 рублей, пишет Life.ru.Почувствуйте, как говорится, разницу. Переплачивать заярлычок с именем Самойловой или Бородиной 2-3 тысячи рублей желающие едва линайдутся.