Российских звезд застали за неблаговидным занятием. Ксения
Бородина и Оксана Самойлова торгуют одеждой с AliExpress под видом собственного
бренда.
Российских звезд застали за неблаговидным занятием. Ксения
Бородина и Оксана Самойлова торгуют одеждой с AliExpress под видом собственного
бренда.
Телеведущую и жену рэпера Джигана поймал на махинациях
телеграм-канал Mash. По его данным, вся
"брендовость" вещей в магазинах российских знаменитостей заключается
лишь в перешитом ярлыке и завышенной цене.
Магазины Бородиной и Самойловой активно рекламируются в их
аккаунтах в Instagram.
На телеведущую подписано более 300 тысяч человек, а на шоурум Оксаны – более
500.
Пытливые журналисты обнаружили множество интересных
совпадений. К примеру, в Store By Ksenia Borodina есть красное платье за 4900
рублей. Осеннее платье такого же фасона и качества представлено и на
AliExpress, только стоит оно тут в три раза меньше, 1158 рублей.
К сожалению, это не единичный случай совпадений моделей.
Так, в шоурум Ксении есть платье с ажурной сеткой за 3900 рублей. AliExpress
предлагает точно такой же товар, но по более доступной цене – всего за 1127
рублей.
Оксана Самойлова тоже пользуется ноу-хау на полную катушку.
Например, продает она "сочное платье "Делис" для девочек. Как ей
представляется, по весьма демократичной цене в 2600 рублей. Вот только в
китайском интернет-магазине этот же наряд стоит 460 рублей, пишет Life.ru.
Почувствуйте, как говорится, разницу. Переплачивать за
ярлычок с именем Самойловой или Бородиной 2-3 тысячи рублей желающие едва ли
найдутся.