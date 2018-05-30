Советская актриса Тамара Чернова на 91-м году жизни вынуждена скитаться по съемным квартирам. Артистке помогают только соседи, родственники игнорируют бедственное положение престарелой актрисы.

Советская актриса Тамара Чернова на 91-м году жизнивынуждена скитаться по съемным квартирам. Артистке помогают только соседи,родственники игнорируют бедственное положение престарелой актрисы.Звезда фильма "Дворянскоегнездо" живет одна. На свою скромную пенсию она арендует полуразрушеннуюквартиру в небольшом поселке под Ярославлем. Тамара Александровна пригласиларедакторов программы "Пусть говорят" Первого канала в свою, мягко выражаясь,халупу."Здесь ничего не было, не былогорячей воды. Сейчас холодно, перестали топить. Надо мыться, а я боюсь, мненужен человек, я боюсь залезть в ванну и упасть. Обои на булавках, на иголках,падают. Наверху все отлетает. Но что сделаешь. Дверь совершенно пустая, готовлю– запах, соседи бегут: не горит ли у вас что-нибудь. Пользуюсь электроплиткой.А в кухню не хожу, там газ, я боюсь, что могу забыть, и будет взрыв в доме", – пожаловаласьсъемочной группе актриса.Эксперты и гости студии решили выяснить, где же находятся близкиеартистки и почему не ухаживают за родственницей. Оказалось, что дочь Черновойживет в двух километрах от знаменитой матери, однако навещает родительницуочень редко.Ранее у звезды советского кино была собственная квартира в Москве. Старушка подарила квартиру внучке, а сама осталась ни с чем. Девушкасейчас живет со своей семьей на Мальте, а недвижимость сдает в аренду чужимлюдям. Денег с этой квартиры старушка ни разу не получала. Она вынужденабуквально выживать на свою крошечную пенсию. Главная статья расходов в ее небольшомбюджете – это корм для восьми кошек, которых она приютила с улицы, на еду самой сердобольной хозяйки средств не хватает.Актриса пожаловалась на плохой слух и неважное самочувствие – большую часть времени ей приходится передвигатьсяв инвалидном кресле. Но, не смотря та трудную жизненную ситуацию, она не считаетсебя брошенной или несчастной.Гости передачи решили помочь Тамаре Александровне. Ейпообещали купить слуховой аппарат, приобрести корм для кошек и обеспечитьновой инвалидной коляской.