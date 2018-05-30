Национальный парк Крюгера в Южной Африке продолжает радовать любителей дикой природы сценами из жизни обитателей заповедника. На этот раз на видео попало спасение ящерицы из пасти львенка. Защитником пресмыкающегося стал огромный буйвол.

Национальный парк Крюгера в Южной Африке регулярно радует любителей дикой природы сценами из жизни обитателей заповедника. В этот раз опубликовано видео спасения ящерицы из зубов хищника.Группа юных львов поймала пресмыкающееся и начала с ним играть: кусать, таскать и бегать, зажав его в пасти. На детские забавы с ящерицей обратил внимание буйвол и набросился на одного из львят, боднув его так, что хищник исполнил в воздухе несколько пируэтов.Испуганные львы отбежали в сторону от разъяренного буйвола, посчитав инцидент исчерпанным, а судьба ящерицы осталась неизвестной.