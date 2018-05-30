Независимый аудит. 60 должностных лиц виновны, четверо уволены. В областном парламенте Счётная палата отчиталась о проверках прошлого года. Кроме того, перед депутатами выступила Председатель Молодёжной Думы. К какому выводы пришли аудиторы после проверки комбината Тепличный? И чем гордятся начинающие законотворцы? Узнал Александр Инин.
Независимый аудит. 60 должностных лиц виновны, четверо уволены. В областном парламенте Счётная палата отчиталась о проверках прошлого года. Кроме того, перед депутатами выступила Председатель Молодёжной Думы. К какому выводы пришли аудиторы после проверки комбината "Тепличный"? И чем гордятся начинающие законотворцы? Узнал Александр Инин.