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<a href="http://33live.ru/novosti/30-05-2018-cchyotnaya-palata-i-molduma-otchitalis-pered-deputatami.html" target="_blank">Cчётная палата и МолДума отчитались перед депутатами</a> - Независимый аудит. 60 должностных лиц виновны, четверо уволены. В областном парламенте Счётная палата отчиталась о проверках прошлого года. Кроме того, перед депутатами выступила Председатель Молодёжной Думы. К какому выводы пришли аудиторы после проверки комбината Тепличный? И чем гордятся начинающие законотворцы? Узнал Александр Инин.