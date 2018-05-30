Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что если США не поставят стране обещанные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, то в качестве альтернативы будут рассмотрены российские самолеты Су-57.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что если США не поставят стране обещанные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, то в качестве альтернативы будут рассмотрены российские самолеты Су-57."Нет причин, по которым США не поставят нам F-35. Мы не хотим портить отношения с нашим союзником США. Но в случае проблем Турция не останется без альтернативы. Может купить и у России, и у какой-либо страны НАТО", — рассказал Чавушолгу в интервью телеканалу A Haber.Ранее турецкие СМИ писали, что если США заблокируют поставки F-35 из-за того, что Турция купила у России ЗРК С-400, то американские самолеты могут заменить российские Су-57.Кредитное соглашение по С-400 было подписано Россией и Турцией в декабре 2017 года. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку, напоминает РИА Новости.