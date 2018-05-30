Балерина Анастасия Волочкова расстроила
фанаток алчностью и беспринципностью. Там, где другие рыдают, танцовщица
пытается заработать.
Балерина Анастасия Волочкова расстроила
фанаток алчностью и беспринципностью. Там, где другие рыдают, танцовщица
пытается заработать.
Кот балерины по кличке Лакки
настоящая звезда соцсетей. Фото и видео с участием пушистика постоянно
появляются в микроблоге Анастасии. К примеру, сегодня, 30 марта, Волочкова снова
поделилась с почитателями записью с любимым питомцем, правда повод был нерадостный.
"У нас заболел котик
Лакки..😔 И Ариша самостоятельно отвезла его в клинику. С
хозяйкой коту конечно, было спокойнее.🙏🏻 И спасибо докторам, которые быстро сделали
рентген и все необходимые анализы.🙏🏻 Вообще, это фантастическая сеть вет клиник,
когда можно выбрать отделение, более близкое к дому, чтобы не мучить животных.
Наш Лакки вчера был в клинике на Воронцовских прудах
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она под
видео.
Поклонники, которые
практически никогда не жалеют Анастасию, всегда очень сострадают Лакки, а уж
после этого поста прошлись по балерине по полной. Кем ее только не называли. Намекали, что она бездушная живодерка, которая свела в могилу ни одно поколение
домашних любимцев, а также черствая хапуга, которая пытается обогатиться на страданиях
животного. По словам некоторых фанатов, именно балерина виновата в плохом
самочувствии зверя, они намекнули на ранее опубликованный пост, в котором Волочкова с
котом на руках прыгает на батуте.
"Я не пойму какого хера
надо было прыгать пьяной с котом на батуте и вытрясьти ему все кишки. Мой брат
за своей собачкой ходит и смотрит что-бы она какую нибудь гадость с пола не
слизала. А тут такое. У него и так вид всегда не веселый. Это уже переходит все
границы. Животное это не аксесуар", "это не первый котик. У него были
предшественники, а до котов еще 2 собачки, по-моему. Угробили всех", "Пусть
котик выздоравливает быстрее,на батут конечно ему нельзя было", "И снова
реклама, сеть ветклиник отстегнет Насте! Молодец, все в дом..", "Переживает
за кота, а тэги все сплошное "радость", "я",
"волочкова", "балет"...что это??" "Даже на собственном котике больном рекламу делает. Достала. Отписываюсь. Не интересна больше", – язвили раздраженные
поклонники в комментариях.