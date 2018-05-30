Балерина Анастасия Волочкова расстроила фанаток алчностью и беспринципностью. Там, где другие рыдают, танцовщица пытается заработать.

Балерина Анастасия Волочкова расстроилафанаток алчностью и беспринципностью. Там, где другие рыдают, танцовщицапытается заработать.Кот балерины по кличке Лаккинастоящая звезда соцсетей. Фото и видео с участием пушистика постояннопоявляются в микроблоге Анастасии. К примеру, сегодня, 30 марта, Волочкова сноваподелилась с почитателями записью с любимым питомцем, правда повод был нерадостный."У нас заболел котикЛакки..😔 И Ариша самостоятельно отвезла его в клинику. Схозяйкой коту конечно, было спокойнее.🙏🏻 И спасибо докторам, которые быстро сделалирентген и все необходимые анализы.🙏🏻 Вообще, это фантастическая сеть вет клиник,когда можно выбрать отделение, более близкое к дому, чтобы не мучить животных.Наш Лакки вчера был в клинике на Воронцовских прудах(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она подвидео.Поклонники, которыепрактически никогда не жалеют Анастасию, всегда очень сострадают Лакки, а ужпосле этого поста прошлись по балерине по полной. Кем ее только не называли. Намекали, что она бездушная живодерка, которая свела в могилу ни одно поколениедомашних любимцев, а также черствая хапуга, которая пытается обогатиться на страданияхживотного. По словам некоторых фанатов, именно балерина виновата в плохомсамочувствии зверя, они намекнули на ранее опубликованный пост, в котором Волочкова скотом на руках прыгает на батуте."Я не пойму какого херанадо было прыгать пьяной с котом на батуте и вытрясьти ему все кишки. Мой братза своей собачкой ходит и смотрит что-бы она какую нибудь гадость с пола неслизала. А тут такое. У него и так вид всегда не веселый. Это уже переходит всеграницы. Животное это не аксесуар", "это не первый котик. У него былипредшественники, а до котов еще 2 собачки, по-моему. Угробили всех", "Пустькотик выздоравливает быстрее,на батут конечно ему нельзя было", "И сновареклама, сеть ветклиник отстегнет Насте! Молодец, все в дом..", "Переживаетза кота, а тэги все сплошное "радость", "я","волочкова", "балет"...что это??" "Даже на собственном котике больном рекламу делает. Достала. Отписываюсь. Не интересна больше", – язвили раздраженныепоклонники в комментариях.