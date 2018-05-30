Комиссия проверила их во вторник, 29 мая

Комиссия проверила их во вторник, 29 маяВ Костроме четыре городских пляжа готовы к купальному сезону, которые стартует 1 июня.Во вторник, 29 мая, комиссия проверила объекты. Официальные пляжи расположены на Речном проспекте, Чернигинской набережной, улицах Лесной и Широкой. На них завезли новый песок, провели обработку от клещей и покосили траву. Также водолазы обследовали дно реки.Возможность купания на официальных пляжах будет рассмотрена после получения санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Костромской области.