Москва поражает темпами строительства: за последние годы облик столицы существенно изменился. Построены десятки станций метро, новые дороги, жилые дома и социальная инфраструктура. Городской Стройкомплекс подошел к своему 30-летию с портфелем успешно реализованных проектов и грандиозными планами на будущее.

Москва поражает темпами строительства: за последние годыоблик столицы существенно изменился. Построены десятки станций метро, новыедороги, жилые дома и социальная инфраструктура. Городской Стройкомплекс подошелк своему 30-летию с портфелем успешно реализованных проектов и грандиозными планами на будущее.Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин напомнил, что Москвавходит в десятку крупнейших мегаполисов мира. "У нас необычная форма иконцентрации строительных ресурсов. В городе проживает один миллион человек,прямо или косвенно имеющие отношение к строительной отрасли", – сказал заммэра.Стройкомплекс Москвы – огромная машина, созданная 30 летназад, быстро и эффективно развивающаяся. За последние семь лет столица прошлапуть, который крупнейшие мегаполисы мира, такие как Нью-Йорк, проходилидесятилетиями. Сегодня по темпам строительства Москва является мировым лидером,указал Хуснуллин.По его словам, сейчас город нацелен и дальше развиватьтранспортную инфраструктуру. Она не только повышает мобильность горожан, но и создаетновые рабочие места, привлекает многомиллионныеинвестиции. А каждый рубль, вложенный в строительство в Москве, в итоге возвращаетсяв бюджет в двойном или тройном размере.За последние семь лет только протяженность московского метроувеличилась на 30%: на схеме метрополитена появились 64 новые станции. Поземкавышла за МКАД и уже добралась до ближайших районов Подмосковья. Только с начала2018 года сданы в эксплуатацию восемь станций, всего в этом году планируетсяпостроить 28 станций. Метро пришло в 37 новых районов города, включая НовуюМоскву.Теперь на очереди – связать МЦК, метро и железнодорожныелинии пригородного сообщения в единое целое. Московские центральные диаметры -масштабный проект, за который взялся город в этом году. Благодаря ему жителиПодмосковья смогут добираться в любую точку столицы в два раза быстрее. Длявсего населения Московской агломерации появятся сотни новых маршрутов, заверилМарат Хуснуллин.Московские метростроители также продолжают строить Большуюкольцевую линию. Пять из 32 станций уже принимают пассажиров, после запуска вэксплуатацию Москва побьет рекорд Пекина – кольцевая линия метро станет самойбольшой в мире.Что касается автомобильных дорог, то их построено запоследние семь лет почти 700 километров. Это практически расстояние от Москвыдо Петербурга. Хуснуллин пообещал, что Москва будет и дальше держать такой темп– около ста километров дорог в год."Мы внедрили программу развития искусственных транспортныхсооружений. Каждый третий мост, тоннель или эстакада построены в Москве запоследние семь лет. За счет этого нам удалось улучшить ситуацию с пробками", -отметил глава Стройкомплекса.Говоря о строительстве социальных объектов, Хуснуллиннапомнил, что столичным властям удалось решить проблему с очередями в детскиесады. За последние годы в Москве построено около 300 школ и дошкольныхучреждений, восемь объектов здравоохранения.Новые районы в городе теперь строятся с обязательным наличиемв них объектов социальной инфраструктуры, а тем, где их не хватает, властисразу же принимают решение о строительстве новых поликлиник или детских садов.Как уточнил глава Стройкомплекса, около 40% таких объектов строится за счетинвесторов.Развивается в Москве и спортивная инфраструктура. В преддверии мундиаля Москва стала футбольной столицей мира, ометил Хуснуллин. "Мысмогли полностью сохранить внешний исторический вид стадиона "Лужники", но приэтом сделали его современным и отвечающим самым высоким мировым стандартам", – сказалзаместитель мэра.Также к чемпионату мира по футболу построены стадионы "Спартак"и ЦСКА, до конца года будет введен еще один – "Динамо". Помимо этого, в городепоявились девять футбольных полей для детско-юношеских спортивных школ. Заниматьсяфутболом в Москве сейчас может практически каждый желающий.Сказал Марат Хуснуллин и о мегапроектах, успешно реализуемыхв Москве. В первую очередь, это программа реновации. Аналогов таких проектов вмире не существует. До конца этого года, по прогнозу главы Стройкомплекса, жильцы еще 30-40 домов переедут в новыеквартиры. "Это колоссальная программа, которая преобразит вид города. По сутиона стала мегапроектом мирового масштаба", – отметил Хуснуллин.Также глава Стройкомплекса отметил успешную реализациюпроекта Новой Москвы – присоединенных к городу территорий, которые успешноразвиваются. Город создает там новые рабочие места, строит жилье, за счет этогоповышается его доступность.Еще два знаковых проекта – киноконцертный зал в парке "Зарядье"и детский центр развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Первый опробуютуже в июне – там пройдет Международный Урбан-форум, второй планируется открытьв 2019 году. Также в Москве вскоре появится самый высокий в Европе небоскреб, он станет частью комплекса Москва-Сити.