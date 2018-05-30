Новость о воскресшем журналисте Аркадии Бабченко взбудоражила общественность. Светская львица Божена Рынска не скрывает своего раздражения от столь внезапного поворота событий. Чума на оба ваших дома, – сыпет проклятиями журналистка.

Новость о "воскресшем" журналисте Аркадии Бабченковзбудоражила общественность. Светская львица Божена Рынска не скрывает своегораздражения от столь внезапного поворота событий. "Чума на оба вашихдома", – сыпет проклятиями журналистка.По ее признанию, от новости об убийстве Бабченко ее"трясло полночи". "Встретилась с Еленой Никитиной и ЮлиейЩербатовой, они не спали до середины ночи, девки плакали. Сердце болело",– написала Рынска на своей странице в Facebook.Светская львица недоумевает, что убийства на самом деле небыло, а имела место инсценировка. "Ну и мерзость, ну и мерзость", -возмущается светская львица. По ее словам, такими вещами шутить нельзя."Чума на оба ваших дома", – добавила журналистка. Впрочем, главное,чтобы Бабченко был здоров, написала она ниже.Напомним, "убитый" в Киеве 29 мая российскийжурналист Аркадий Бабченко оказался жив. Как сообщил глава Службы безопасностиУкраины Василий Грицак в ходе пресс-конференции, "убийство" былоинсценировано, чтобы задержать киллера. Глава СБУ заявил, что в в организациипреступления замешаны российские спецслужбы, которые якобы нашли исполнителя изчисла бывших участников так называемой антитеррористической операции (АТО) вДонбассе.За убийство Бабченко киллеру якобы предложили 30 тысячдолларов (по другим данным – 40). По словам Грицака, исполнитель был задержан.Сам Бабченко заявил, что операцию готовили более двухмесяцев, а его самого поставили в известность месяц назад. При этом супруга"покойного" не была поставлена в известность и приняла его смерть зачистую монету. "Олечка, прости, но здесь было без вариантов", -извинился он перед женой.Аркадий Бабченко постоянно проживает на Украине, Россию онпокинул в 2017 году. В своих публикациях он резко критиковал внутреннюю ивнешнюю политику Москвы.