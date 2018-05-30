Новость о воскресшем журналисте Аркадии Бабченко
взбудоражила общественность. Светская львица Божена Рынска не скрывает своего
раздражения от столь внезапного поворота событий. Чума на оба ваших
дома, – сыпет проклятиями журналистка.
Новость о "воскресшем" журналисте Аркадии Бабченко
взбудоражила общественность. Светская львица Божена Рынска не скрывает своего
раздражения от столь внезапного поворота событий. "Чума на оба ваших
дома", – сыпет проклятиями журналистка.
По ее признанию, от новости об убийстве Бабченко ее
"трясло полночи". "Встретилась с Еленой Никитиной и Юлией
Щербатовой, они не спали до середины ночи, девки плакали. Сердце болело",
– написала Рынска на своей странице в Facebook.
Светская львица недоумевает, что убийства на самом деле не
было, а имела место инсценировка. "Ну и мерзость, ну и мерзость", -
возмущается светская львица. По ее словам, такими вещами шутить нельзя.
"Чума на оба ваших дома", – добавила журналистка. Впрочем, главное,
чтобы Бабченко был здоров, написала она ниже.
Напомним, "убитый" в Киеве 29 мая российский
журналист Аркадий Бабченко оказался жив. Как сообщил глава Службы безопасности
Украины Василий Грицак в ходе пресс-конференции, "убийство" было
инсценировано, чтобы задержать киллера. Глава СБУ заявил, что в в организации
преступления замешаны российские спецслужбы, которые якобы нашли исполнителя из
числа бывших участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в
Донбассе.
За убийство Бабченко киллеру якобы предложили 30 тысяч
долларов (по другим данным – 40). По словам Грицака, исполнитель был задержан.
Сам Бабченко заявил, что операцию готовили более двух
месяцев, а его самого поставили в известность месяц назад. При этом супруга
"покойного" не была поставлена в известность и приняла его смерть за
чистую монету. "Олечка, прости, но здесь было без вариантов", -
извинился он перед женой.
Аркадий Бабченко постоянно проживает на Украине, Россию он
покинул в 2017 году. В своих публикациях он резко критиковал внутреннюю и
внешнюю политику Москвы.