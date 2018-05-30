Компания Daimler инвестировала в европейского оператора такси Taxify 175 миллионов долларов. Соинвесторами в этой сделке выступили венчурный фонд Korelya Capital и сооснователь TransferWise Таавет Хайнрикус.

Компания Daimler инвестировала в европейского оператора такси Taxify 175 миллионов долларов. Соинвесторами в этой сделке выступили венчурный фонд Korelya Capital и сооснователь TransferWise Таавет Хайнрикус.В результате инвестиций оценка Taxify выросла до миллиардадолларов, сообщили в фонде TMT Investments, портфельным проектом которогоявляется оператор такси. По итогам сделки представители Daimler войдут в составсовета директоров Taxify.Напомним, Taxify основал 19-летний предприниматель Маркус Виллиг из Эстонии в 2013 году. Сегодня компания показывает одни изсамых высоких темпов роста в мире в своем сегменте. Она обслуживает свыше 10миллионов пассажиров и работает с 500 тысячами водителями в более чем 25странах.По словам главы инвестиционного направления венчурного фонда TMTInvestments Артема Инютина, он рад успешному завершению столь крупного раундакомпании. Он считает, что новые деньги помогут "агрессивно развиваться"."А привлечение в состав акционеров одного из мировых лидеров Daimlerпоможет проекту гораздо быстрее реализовывать свои планы, – заявил он. – В портфеле TMTInvestments появился еще один единорог".Тем временем, Taxify планирует использовать инвестиции длядальнейшего развития технологии и намерена продолжать международную экспансию.В частности, в сферу ее интересов входят европейский и африканский рынки.