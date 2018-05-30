Компания Daimler инвестировала в европейского оператора такси Taxify 175 миллионов долларов. Соинвесторами в этой сделке выступили венчурный фонд Korelya Capital и сооснователь TransferWise Таавет Хайнрикус.
Компания Daimler инвестировала в европейского оператора такси Taxify 175 миллионов долларов. Соинвесторами в этой сделке выступили венчурный фонд Korelya Capital и сооснователь TransferWise Таавет Хайнрикус.
В результате инвестиций оценка Taxify выросла до миллиарда
долларов, сообщили в фонде TMT Investments, портфельным проектом которого
является оператор такси. По итогам сделки представители Daimler войдут в состав
совета директоров Taxify.
Напомним, Taxify основал 19-летний предприниматель Маркус Виллиг из Эстонии в 2013 году. Сегодня компания показывает одни из
самых высоких темпов роста в мире в своем сегменте. Она обслуживает свыше 10
миллионов пассажиров и работает с 500 тысячами водителями в более чем 25
странах.
По словам главы инвестиционного направления венчурного фонда TMT
Investments Артема Инютина, он рад успешному завершению столь крупного раунда
компании. Он считает, что новые деньги помогут "агрессивно развиваться".
"А привлечение в состав акционеров одного из мировых лидеров Daimler
поможет проекту гораздо быстрее реализовывать свои планы, – заявил он. – В портфеле TMT
Investments появился еще один единорог".
Тем временем, Taxify планирует использовать инвестиции для
дальнейшего развития технологии и намерена продолжать международную экспансию.
В частности, в сферу ее интересов входят европейский и африканский рынки.