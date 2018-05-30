Длящееся вот уже шесть лет рассмотрение дела о
многомиллиардных хищениях на предприятии Толяттиазот, похоже,
близится к концу. В запутанной истории о выводе денег с завода его бывшими руководителями
всплыла схема, по которой они могли похитить 85 миллиардов рублей.
Длящееся вот уже шесть лет рассмотрение дела о
многомиллиардных хищениях на предприятии "Толяттиазот", похоже,
близится к концу. В запутанной истории о выводе денег с завода его бывшими руководителями
всплыла схема, по которой они могли похитить 85 миллиардов рублей.
Обвиняемыми по делу проходят экс-руководители ТоАЗа
Владимир и Сергей Махлай, бывший гендиректор
компании Евгений Королев, а также владелец и директор швейцарского офшора Nitrochem Distribution AG
Андреаса Циви и Беат Рупрехт. В качестве потерпевших проходят представители компании
"Уралхим" и само предприятие "Тольяттиазот".
В конце мая в Тольятти в заочном режиме прошло очередное
заседание суда. Процесс изначально проходит без присутствия обвиняемых, поскольку
все они проживают за границей. На слушании вскрылись новые подробности хитрой
схемы, с помощью которой мажоритарные акционеры Владимир и Сергей Махлаи,
экс-гендиректор Евгений Королев, а также Циви и Рупрехт могли выводить с предприятия
деньги и активы.
В суде выступил представитель "Уралхима" Андрей
Ермизин, назвавший схему хищения денег ТоАЗа шедевром юридического искусства. По
его словам, Владимир Махлай начал реализовывать план по установлению контроля
над ТоАЗом в своих интересах вместе с Феликсом Циви, отцом обвиняемого Андреаса
Циви, еще в 90-х годах, пишет .
Для того, чтобы скрыть движение акций предприятия, ушлые
коммерсанты специально создали "Тольяттихимбанк", через который контролировали более
80% ценных бумаг ТоАЗа, утверждал в суде представитель "Уралхима". Чтобы избавиться от миноритарных акционеров, которым
все эти манипуляции наносили реальный финансовый ущерб, неоднократно
проводились допэмиссии, сообщает издание Полит.ру.
Соглашение между ТоАЗом и офшором Nitrochem Distribution AG
фактически поставило прибыль
"Тольяттиазота" под контроль компании Nitrochem, которая выступала в качестве эксклюзивного
покупателя аммиака и карбамида, производимого предприятием. Причем, кабальный договор
о продаже был заключен на срок до 2020 года без возможности его расторжения. За
малейшие нарушения ТоАЗ должен был выплачивать штрафы, это пункт соглашения мог
использоваться в качестве альтернативного способа выведения денег.
"В этом деле поражают не только масштабы финансовых
операций, но и изощренность самой схемы: здесь есть множество различных
юрисдикций, цепочек взаимосвязанных между собой иностранных граждан, офшоров и
банков", – сказал в интервью адвокат Александр
Зорин.
По мнению юриста, дело "Тольяттиазота" показало
необходимость внесения поправок в действующее законодательство, которые
защитили бы предприятия и их акционеров от ущерба в результате применения
подобных схем.
Стоит напомнить, что уголовное дело об особо крупном
мошенничестве было возбуждено в 2012 году по заявлению "Уралхима", которому
принадлежат 9,97% ТоАЗа. По версии следствия, руководителями "Тольяттиазота" в
2008–2011 годах была похищена выручка, полученная от продажи продукции, а именно
5,5 миллиона тонн аммиака и 1,8 миллиона тонн карбамида, которые затем были
реализованы по уже рыночным расценкам на мировом рынке.