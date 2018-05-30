Длящееся вот уже шесть лет рассмотрение дела о многомиллиардных хищениях на предприятии Толяттиазот, похоже, близится к концу. В запутанной истории о выводе денег с завода его бывшими руководителями всплыла схема, по которой они могли похитить 85 миллиардов рублей.

Длящееся вот уже шесть лет рассмотрение дела омногомиллиардных хищениях на предприятии "Толяттиазот", похоже,близится к концу. В запутанной истории о выводе денег с завода его бывшими руководителямивсплыла схема, по которой они могли похитить 85 миллиардов рублей.Обвиняемыми по делу проходят экс-руководители ТоАЗаВладимир и Сергей Махлай, бывший гендиректоркомпании Евгений Королев, а также владелец и директор швейцарского офшора Nitrochem Distribution AGАндреаса Циви и Беат Рупрехт. В качестве потерпевших проходят представители компании"Уралхим" и само предприятие "Тольяттиазот".В конце мая в Тольятти в заочном режиме прошло очередноезаседание суда. Процесс изначально проходит без присутствия обвиняемых, посколькувсе они проживают за границей. На слушании вскрылись новые подробности хитройсхемы, с помощью которой мажоритарные акционеры Владимир и Сергей Махлаи,экс-гендиректор Евгений Королев, а также Циви и Рупрехт могли выводить с предприятияденьги и активы.В суде выступил представитель "Уралхима" АндрейЕрмизин, назвавший схему хищения денег ТоАЗа шедевром юридического искусства. Поего словам, Владимир Махлай начал реализовывать план по установлению контролянад ТоАЗом в своих интересах вместе с Феликсом Циви, отцом обвиняемого АндреасаЦиви, еще в 90-х годах, пишет .Для того, чтобы скрыть движение акций предприятия, ушлыекоммерсанты специально создали "Тольяттихимбанк", через который контролировали более80% ценных бумаг ТоАЗа, утверждал в суде представитель "Уралхима". Чтобы избавиться от миноритарных акционеров, которымвсе эти манипуляции наносили реальный финансовый ущерб, неоднократнопроводились допэмиссии, сообщает издание Полит.ру.Соглашение между ТоАЗом и офшором Nitrochem Distribution AGфактически поставило прибыль"Тольяттиазота" под контроль компании Nitrochem, которая выступала в качестве эксклюзивногопокупателя аммиака и карбамида, производимого предприятием. Причем, кабальный договоро продаже был заключен на срок до 2020 года без возможности его расторжения. Замалейшие нарушения ТоАЗ должен был выплачивать штрафы, это пункт соглашения могиспользоваться в качестве альтернативного способа выведения денег."В этом деле поражают не только масштабы финансовыхопераций, но и изощренность самой схемы: здесь есть множество различныхюрисдикций, цепочек взаимосвязанных между собой иностранных граждан, офшоров ибанков", – сказал в интервью адвокат АлександрЗорин.По мнению юриста, дело "Тольяттиазота" показалонеобходимость внесения поправок в действующее законодательство, которыезащитили бы предприятия и их акционеров от ущерба в результате примененияподобных схем.Стоит напомнить, что уголовное дело об особо крупноммошенничестве было возбуждено в 2012 году по заявлению "Уралхима", которомупринадлежат 9,97% ТоАЗа. По версии следствия, руководителями "Тольяттиазота" в2008–2011 годах была похищена выручка, полученная от продажи продукции, а именно5,5 миллиона тонн аммиака и 1,8 миллиона тонн карбамида, которые затем былиреализованы по уже рыночным расценкам на мировом рынке.