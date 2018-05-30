В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, в российских городах пройдет акция помощи нуждающимся многодетным семьям. И любой желающий может принять в ней участие, даже не выходя из дома.
В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, в российских городах пройдет акция помощи нуждающимся многодетным семьям. И любой желающий может принять в ней участие, даже не выходя из дома.
Благотворительная акция "Корзина доброты – детям" пройдет с
31 мая по 3 июня, ее организаторы – торговая сеть "Пятерочка" и Фонд
продовольствия "Русь". В эти дни на сайте любой желающий
может приобрести определенный продуктовый набор стоимостью от 150 до 2000
рублей, который в дальнейшем волонтеры доставят благополучателям: нуждающимся
многодетным семьям, одиноким матерям, семьям с детьми-инвалидами – подопечных
Фонда продовольствия "Русь".
Масштабная акция пройдет в 16 городах страны: Москве и Московской
области, Санкт-Петербурге, Самаре, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Сочи, Краснодаре,
Липецке, Рязани, Туле, Калуге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Элисте
и Кемерове.
Также в этих городах с 31 мая по 2 июня будет проходить сбор
продуктов непосредственно в универсамах торговой сети "Пятерочка". В течение дня все желающие смогут купить
любые нескоропортящиеся товары и передать их волонтерам Фонда "Русь", которые
будут помогать в магазинах в дни проведения акции.
Свой вклад также внесет и торговая сеть "Пятерочка", добавив
к собранным продуктам еще 30%. В общей сложности будут задействованы 138
магазинов сети, полный список которых можно найти на сайтах корзинадоброты.рф и
фондпродовольствия.рф.
В 2017 году торговая сеть "Пятерочка" и Фонд продовольствия
"Русь" уже проводили подобный проект, приуроченный ко Дню матери. Тогда было
собрано порядка пяти тонн продуктов, наборы получили 625 нуждающихся и многодетных
семей из восьми регионов России.