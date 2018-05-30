В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, в российских городах пройдет акция помощи нуждающимся многодетным семьям. И любой желающий может принять в ней участие, даже не выходя из дома.

В преддверии Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, в российских городах пройдет акция помощи нуждающимся многодетным семьям. И любой желающий может принять в ней участие, даже не выходя из дома.Благотворительная акция "Корзина доброты – детям" пройдет с31 мая по 3 июня, ее организаторы – торговая сеть "Пятерочка" и Фондпродовольствия "Русь". В эти дни на сайте любой желающийможет приобрести определенный продуктовый набор стоимостью от 150 до 2000рублей, который в дальнейшем волонтеры доставят благополучателям: нуждающимсямногодетным семьям, одиноким матерям, семьям с детьми-инвалидами – подопечныхФонда продовольствия "Русь".Масштабная акция пройдет в 16 городах страны: Москве и Московскойобласти, Санкт-Петербурге, Самаре, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Сочи, Краснодаре,Липецке, Рязани, Туле, Калуге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ижевске, Элистеи Кемерове.Также в этих городах с 31 мая по 2 июня будет проходить сборпродуктов непосредственно в универсамах торговой сети "Пятерочка". В течение дня все желающие смогут купитьлюбые нескоропортящиеся товары и передать их волонтерам Фонда "Русь", которыебудут помогать в магазинах в дни проведения акции.Свой вклад также внесет и торговая сеть "Пятерочка", добавивк собранным продуктам еще 30%. В общей сложности будут задействованы 138магазинов сети, полный список которых можно найти на сайтах корзинадоброты.рф ифондпродовольствия.рф.В 2017 году торговая сеть "Пятерочка" и Фонд продовольствия"Русь" уже проводили подобный проект, приуроченный ко Дню матери. Тогда былособрано порядка пяти тонн продуктов, наборы получили 625 нуждающихся и многодетныхсемей из восьми регионов России.