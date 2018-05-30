В центре Москвы из-за рухнувшего дерева пришлось изменить маршрут движения двух трамваев, поскольку мощный ствол не только оборвал провода контактной сети, но и перегородил рельсы. Очевидец снял на видео последствия ЧП.

В центре Москвы из-за рухнувшего дерева пришлось изменить маршрут движения двух трамваев, поскольку мощный ствол не только оборвал провода контактной сети, но и перегородил рельсы. Очевидец снял на видео последствия ЧП."На набережной Академика Туполева дерево упало на контактную сеть. Пустили трамваи №Б и 24 в объезд этого участка — через Волочаевскую улицу. Оперативные службы на месте", — сообщается в Twitter "Мосгортранса".По последним данным, которые приводит РИА "Новости", сильный ветер повалил уже шесть деревьев в разных районах Москвы. Ни люди ни транспортные средства в результате инцидента не пострадали.МЧС предупредило жителей и гостей Москвы о сильном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду. В таких условиях следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.