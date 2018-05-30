Судя по всему, элитные автомобили новой марки Aurus полноценно заступили на правительственную службу. Очевидцу удалось запечатлеть большой кортеж из правительственных Аурусов, выезжающий из Кремля.
<a href="http://33live.ru/novosti/30-05-2018-devochka-bloger-zasnyala-polnyj-sostav-prezidentskogo-kortezha-video.html" target="_blank">Девочка-блогер засняла полный состав президентского Кортежа (видео)</a> - Судя по всему, элитные автомобили новой марки Aurus полноценно заступили на правительственную службу. Очевидцу удалось запечатлеть большой кортеж из правительственных Аурусов, выезжающий из Кремля.
[url=http://33live.ru/novosti/30-05-2018-devochka-bloger-zasnyala-polnyj-sostav-prezidentskogo-kortezha-video.html]Девочка-блогер засняла полный состав президентского Кортежа (видео)[/url] - Судя по всему, элитные автомобили новой марки Aurus полноценно заступили на правительственную службу. Очевидцу удалось запечатлеть большой кортеж из правительственных Аурусов, выезжающий из Кремля.