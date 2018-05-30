Единая Россия решила продлить срок подачи заявлений для участия в электронном голосовании. Новая крайняя дата – 31 мая. На сегодняшний день свои голоса уже отдали более 35 тысяч человек, что свидетельствует о востребованности электронного голосования.

"Единая Россия" решила продлить срок подачи заявлений для участия в электронном голосовании. Новая крайняя дата – 31 мая. На сегодняшний день свои голоса уже отдали более 35 тысяч человек, что свидетельствует о востребованности электронного голосования.Как рассказал первый замглавы центрального исполкома партии МаксимЖаворонков, такое решение было принято просьбе участников праймериз. Онотметил, что электронное голосование полностью гарантирует тайну волеизъявленияи не дает региональному комитету возможности следить за тем, кто как голосует.На сегодняшний день в онлайн-голосовании уже появились регионы-лидеры.В них, кандидаты активно привлекают избирателей к процессу голосования. "Например,в Тюмени за кандидатов от Партии в Гордуму уже проголосовали 1200 человек, -привел он статистические данные. – А вот в Екатеринбурге проголосовало немногимболее 100 человек".Жаворонков напомнил, что каждый избиратель можетпроголосовать только один раз и строго в регионе, где зарегистрирован. Вноситьизменения после волеизъявления невозможно. Для того чтобы получить правопроголосовать онлайн, гражданину необходимо пройти процедуру верификации."2 июня списки проголосовавших будут переданы в счетныекомиссии, что исключит возможность повторного голосования, – сообщил замглавыцентрального исполкома партии. – Также в этот день будут опубликованы итогионлайн-явки".Напомним, отдать свой голос за участников предварительногоголосования можно будет 3 июня. Для этого необходимо прийти на свой счетныйучасток, найти который можно на сайте раймериз "Единой России" pg.er.ruили с 28 мая по 1 июня в режиме онлайн на сайте epg.er.ru.