Единая Россия решила продлить срок подачи заявлений для участия в электронном голосовании. Новая крайняя дата – 31 мая. На сегодняшний день свои голоса уже отдали более 35 тысяч человек, что свидетельствует о востребованности электронного голосования.
"Единая Россия" решила продлить срок подачи заявлений для участия в электронном голосовании. Новая крайняя дата – 31 мая. На сегодняшний день свои голоса уже отдали более 35 тысяч человек, что свидетельствует о востребованности электронного голосования.
Как рассказал первый замглавы центрального исполкома партии Максим
Жаворонков, такое решение было принято просьбе участников праймериз. Он
отметил, что электронное голосование полностью гарантирует тайну волеизъявления
и не дает региональному комитету возможности следить за тем, кто как голосует.
На сегодняшний день в онлайн-голосовании уже появились регионы-лидеры.
В них, кандидаты активно привлекают избирателей к процессу голосования. "Например,
в Тюмени за кандидатов от Партии в Гордуму уже проголосовали 1200 человек, -
привел он статистические данные. – А вот в Екатеринбурге проголосовало немногим
более 100 человек".
Жаворонков напомнил, что каждый избиратель может
проголосовать только один раз и строго в регионе, где зарегистрирован. Вносить
изменения после волеизъявления невозможно. Для того чтобы получить право
проголосовать онлайн, гражданину необходимо пройти процедуру верификации.
"2 июня списки проголосовавших будут переданы в счетные
комиссии, что исключит возможность повторного голосования, – сообщил замглавы
центрального исполкома партии. – Также в этот день будут опубликованы итоги
онлайн-явки".
Напомним, отдать свой голос за участников предварительного
голосования можно будет 3 июня. Для этого необходимо прийти на свой счетный
участок, найти который можно на сайте раймериз "Единой России" pg.er.ru
или с 28 мая по 1 июня в режиме онлайн на сайте epg.er.ru.