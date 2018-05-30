Псевдонаука под названием сайентология вовлекает в свои ряды все больше адептов. Как мошенники выманивают миллионы у доверчивых граждан? Как они отнимают бизнес? И в чем состоит их технология зомбирования?

Псевдонаука под названием сайентология вовлекает в свои ряды все больше адептов. Представители этого движения называют себя прихожанами международной церкви, но ученые считают сайентологию тоталитарной бизнес-сектой. Как мошенники выманивают миллионы у доверчивых граждан? Как они отнимают бизнес? И в чем состоит их технология зомбирования?Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 2 и 3 июня на канале "Россия 24".