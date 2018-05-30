Защитники сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер и Йозуа Киммих стали инициаторами потасовки во время тренировочного занятия. Известно, что конфликт между двумя игроками произошел после того, как они в достаточно жесткой манере боролись за мяч.

Защитники сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер и Йозуа Киммих стали инициаторами потасовки во время тренировочного занятия. Известно, что конфликт между двумя игроками произошел после того, как они в достаточно жесткой манере боролись за мяч.После этого Рюдигер и Киммих вступили в словесную перепалку, которая едва не переросла в рукопашную схватку. Как сообщает РИА Новости, в разгорающийся конфликт пришлось вмешаться одному из членов тренерского штаба "бундестим" и бывшего игрока команды Мирославу Клозе.Напомним, что сборной Германии на групповом этапе предстоящего чемпионата мира предстоит встретиться с командами Мексики (17 июня, Москва), Швеции (23 июня, Сочи) и Кореи (27 июня, Казань).