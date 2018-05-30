Совет Федерации на заседании одобрил закон, дающий гражданам право голосовать на федеральных парламентских выборах по месту нахождения. Одновременно региональным общественным палатам дается право назначать наблюдателей на выборы.

Совет Федерации на заседании одобрил закон, дающий гражданам право голосовать на федеральных парламентских выборах по месту нахождения. Одновременно региональным общественным палатам дается право назначать наблюдателей на выборы.Соответствующие поправки вносятся в закон "О выборах депутатов Госдумы". Таким образом закрепляются на региональном уровне механизмы, впервые примененные на президентских выборах в марте нынешнего года: вводится система "Мобильный избиратель" на федеральных парламентских выборах и возможность голосовать не только по прописке путем простого включения в списки избирателей, отменяются открепительные удостоверения.Порядок подачи заявлений разрабатывает ЦИК России, передает ТАСС. Как и на выборах президента РФ, подать заявление можно будет через портал госуслуг, в любом МФЦ, территориальном или участковом избиркоме.При этом голосовать на любом участке можно будет только за списки кандидатов от политических партий. Депутата, избирающегося по одномандатному округу, можно будет выбрать лишь в его границах.Закон также закрепляет право Общественной палаты РФ и региональных общественных палат назначать наблюдателей в избирательные комиссии. Субъекты общественного контроля получают дополнительные полномочия наблюдения при проведении голосования вне избирательного участка и при досрочном голосовании. Одновременно вводится возможность видеонаблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов.