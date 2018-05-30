Восточные районы столицы переживают нашествие гусениц. Деревья, скамейки, фонари опутаны паутиной. Опустели детские площадки. Насекомые падают прямо на головы прохожим. Как бороться с напастью?

Восточные районы столицы переживают нашествие гусениц. Деревья, скамейки, фонари опутаны паутиной. Опустели детские площадки. Насекомые падают прямо на головы прохожим. Как бороться с напастью?Целый двор в Гольянове превратился в декорации для фильмов ужасов: все деревья, скамейки обтянуты чулками из паутины. Со стволов свисают длинные нити, на которых буквально роятся виновники заболевания — гусеницы.Расплодились насекомые буквально за две недели. Не пощадили ни будку, ни спортивный городок: кольца и тренажеры выглядят так, будто никто здесь не делал зарядку десятилетиями. Не повезло тем, кто оставил машины и уехал в отпуск: в паутине колеса и выхлопные трубы. Прогулка по привычным тропинкам теперь для местных жителей — путешествие в джунгли.— Мы ходим, сдираем их — даже не сдирается. И они еще пачкаются, если их сдирать, вся одежда грязная, невозможно!Последней жертвой гусениц пала детская площадка, которая теперь пустует — родители не пускают, да и дети не очень-то горят желанием играть.— Буквально неделю назад мы приходили с детьми, катались, и такого не было, детская площадка была более-менее пустая. То есть, переносятся они очень быстро!А еще гусеницы довольно цепкие — так легко не стряхнешь.— Мы приносим все это на себе на одежде домой. Вытряхиваемся на площадке, смотрим друг друга. А дети они могут и в рот засунуть, и съесть это!Энтомологи отмечают: это гусеницы горностаевой моли. Для людей они неопасны, а вот деревья сильно страдают, могут и погибнуть. Конкретно эти насекомые очень любят ивы, другие растения не трогают. Появление гусениц в таком количестве — редкость. Видимо, была хорошая зимовка и в этот район залетало мало птиц."Сейчас единственное, что правильно сделать — это удалить всю эту паутину, буквально сгребать ее какими-то метелками, лопатками, граблями. Собрать эти кучи, выкинуть или сжечь — лучше сжечь, конечно", — говорит заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко.Место уже осмотрели сотрудники управы и "Жилищника". Моль начала распространяться в ближайшие дворы и на территорию соседней школы. Пока лишь полили паутину водой из шланга, в ближайшие дни ожидают специалистов по уничтожению насекомых."Проблема будет решаться не вырубкой деревьев, так как это не решение, а именно их обработкой. Обработкой и зараженных деревьев, и близлежащих деревьев, и, соответственно, проследим за тем, чтобы вся территория вокруг этого дома и мест, где еще заражены деревья, была убрана", — говорит заместитель главы управы района Гольяново г. Москвы по работе с населением Евгения Муратова.Гусениц развелось столько, что всех убрать уже не успеют. Через пару недель на улицы полетят сотни белых бабочек. Специалисты предупреждают: в июле они снова будут откладывать личинки в деревья. И коммунальщикам в Гольянове стоит тщательно проверить все растения в районе, а где необходимо, обработать снова, чтобы избежать нашествия насекомых в следующем году.