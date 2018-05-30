Глава Деловой России Алексей Репик отметил важность сотрудничества власти и бизнеса. После встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным он сделал несколько важных заявлений.

Глава "Деловой России" Алексей Репик отметил важностьсотрудничества власти и бизнеса. После встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володинымон сделал несколько важных заявлений."Очень важно, что в Госдуме прислушиваются к позициибизнеса, хорошо понимая, что сильный бизнес – это сильная экономика, а сильнаяэкономика – это сильная страна", – сказал Репик.На встрече с Вячеславом Володиным обсуждался принятый законо контрсанкциях, а также законопроект об ответственности за исполнение санкцийиностранных государств на территории России."Мы, представители делового сообщества предлагаемуголовную ответственность распространить только на провоцирование введенияновых санкций и предоставление информации, которая способствует их принятию",– указал предприниматель.Глава "Деловой России" также сообщил, чтобизнесмены разработали и предложили Думе рассмотреть проект закона, которыйпозволит в частно-правовом поле пострадавшим от санкций гражданам или юрлицамзащитить свои интересы. Они смогут обратиться в суд за компенсацией морального иматериального ущерба.Также на встрече шла речь о развитие фармацевтическойотрасли, обсуждались меры которые могли бы способствовать снижению цен налекарства. Одна из таких мер – защита прав российских компаний, создающих новыелекарственные средства."Мы надеемся, что Госдума в максимально сжатые срокипримет необходимые законодательные акты, которые ускорят процесс регистрацииновых лекарственных средств и дадут российским пациентам возможность быстрееполучить терапию прорыва, – сказал Репик.Доступность и качество лекарств – приоритет как для Госдумы,так и для делового сообщества.Напомним, что Госдума решила перенести рассмотрение вовтором чтении законопроекта об уголовной ответственности за исполнение натерритории нашей страны антироссийских санкций. В Российском союзепромышленников и предпринимателей призвали пересмотреть инициативы,предлагавшиеся в первоначальном варианте проекта закона.23 мая на Охотном ряду прошло заседание Совета позаконотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине. Участники дискуссииобсудили предложения по введению ответственности за исполнение санкций. Какзаверил председатель Думы, никто не намерен принимать нормы, которые способнынанести вред экономике России.