Госдума расширяет горизонты общения в соцсетях. В преддверии Международного форума Развитие парламентаризма в Twitter и Facebook появились англоязычные аккаунты.

Госдума расширяет горизонты общения в соцсетях. В преддверииМеждународного форума "Развитие парламентаризма" в Twitter и Facebook появилисьанглоязычные аккаунты.Как отмечают в Думе, это один из этапов расширенияинформационного освещения ее работы на иностранную аудиторию с цельюобъективного донесения информации о законотворческой деятельности в России.Доконца весенней сессии в Сети появится англоязычная версия официального сайтаГосдумы. Пока же аккаунты на английском языке запущены в Twitter и Facebook.Сейчас Госдума присутствует в пяти социальных сетях: Twitter,Одноклассники, ВКонтакте, Facebook и Instagram. Наполнением занимаетсяобъединенная редакция, состоящая из профессиональных журналистов с опытомработы в ведущих федеральных изданиях.Напомним, что Международный форум по развитиюпарламентаризма пройдет в российской столице 4-5 июня 2018 года. Средиучастников встречи ожидаются авторитетные эксперты, ученые, политологи и законодателииз разных стран мира. Одна из задач форума – сформировать в парламентскойплоскости устойчивый круг партнеров.Стоит отметить, что развитие межпарламентских отношений обозначеноспикером Думы Вячеславом Володиным как один из приоритетов деятельности депутатов.На думской площадке в прошлом году прошла международная конференция"Парламентарии против наркотиков", а в Санкт-Петербурге состоялась137-я ассамблея Межпарламентского союза.