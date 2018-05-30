Госдума расширяет горизонты общения в соцсетях. В преддверии
Международного форума Развитие парламентаризма в Twitter и Facebook появились
англоязычные аккаунты.
Госдума расширяет горизонты общения в соцсетях. В преддверии
Международного форума "Развитие парламентаризма" в Twitter и Facebook появились
англоязычные аккаунты.
Как отмечают в Думе, это один из этапов расширения
информационного освещения ее работы на иностранную аудиторию с целью
объективного донесения информации о законотворческой деятельности в России.
До
конца весенней сессии в Сети появится англоязычная версия официального сайта
Госдумы. Пока же аккаунты на английском языке запущены в Twitter и Facebook.
Сейчас Госдума присутствует в пяти социальных сетях: Twitter,
Одноклассники, ВКонтакте, Facebook и Instagram. Наполнением занимается
объединенная редакция, состоящая из профессиональных журналистов с опытом
работы в ведущих федеральных изданиях.
Напомним, что Международный форум по развитию
парламентаризма пройдет в российской столице 4-5 июня 2018 года. Среди
участников встречи ожидаются авторитетные эксперты, ученые, политологи и законодатели
из разных стран мира. Одна из задач форума – сформировать в парламентской
плоскости устойчивый круг партнеров.
Стоит отметить, что развитие межпарламентских отношений обозначено
спикером Думы Вячеславом Володиным как один из приоритетов деятельности депутатов.
На думской площадке в прошлом году прошла международная конференция
"Парламентарии против наркотиков", а в Санкт-Петербурге состоялась
137-я ассамблея Межпарламентского союза.