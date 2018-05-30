Журналиста, пожелавшего смерти Александру Овечкину, Дмитрий Губерниев назвал чудаком на букву м. Спортивный комментатор пришел в ужас, увидев грубую запись в соцсетях, оставленную Маламудом.

Журналиста, пожелавшего смерти Александру Овечкину, ДмитрийГуберниев назвал "чудаком на букву "м". Спортивный комментаторпришел в ужас, увидев грубую запись в соцсетях, оставленную Маламудом.Выпад журналиста Славы Маламуда в адрес легенды хоккея непрошел мимо известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Напожелания смерти Александру Овечкину он отреагировал эмоционально."Какой-то ужас вы мне сейчас рассказываете. Я думаю,что один – Александр Великий, а другой – м****! Так и напишите", – приводит слова Губерниева .Напомним, российский журналист Слава Маламуд оказался в центрегромкого скандала. Он пожелал смерти хоккеисту Александру Овечкину.Громкое высказывание появилось на личной странице Маламуда всоциальной сети Twitter. Заявление было удалено спустя некоторое время, но бдительныепользователи сохранили его и теперь распространяют в интернете."Если он (Овечкин. – Прим. ред.) умрет завтра, мирстанет лучше. ******* (сношать. – Прим. ред.) его и ему подобных", –написал журналист. Судя по всему, такое отношение у Маламуда сформировалосьиз-за симпатии хоккеиста к президенту России Владимиру Путину. Пользователи обрушили на журналиста шквал критики.Напомним, что Александр Овечкин играет в НХЛ за столичный клуб "Вашингтон Кэпиталз", который вышел в финал Кубка Стэнли. А Маламуд проживает в США и много пишет о мировом хоккее и баскетболе.Позже журналист разместил другое сообщение на эту тему. Онуверен, что Овечкин поддерживает Путина, потому что одобряет политику, которую проводитроссийский лидер.