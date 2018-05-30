Журналиста, пожелавшего смерти Александру Овечкину, Дмитрий
Губерниев назвал чудаком на букву м. Спортивный комментатор
пришел в ужас, увидев грубую запись в соцсетях, оставленную Маламудом.
Журналиста, пожелавшего смерти Александру Овечкину, Дмитрий
Губерниев назвал "чудаком на букву "м". Спортивный комментатор
пришел в ужас, увидев грубую запись в соцсетях, оставленную Маламудом.
Выпад журналиста Славы Маламуда в адрес легенды хоккея не
прошел мимо известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. На
пожелания смерти Александру Овечкину он отреагировал эмоционально.
"Какой-то ужас вы мне сейчас рассказываете. Я думаю,
что один – Александр Великий, а другой – м****! Так и напишите", – приводит слова Губерниева .
Напомним, российский журналист Слава Маламуд оказался в центре
громкого скандала. Он пожелал смерти хоккеисту Александру Овечкину.
Громкое высказывание появилось на личной странице Маламуда в
социальной сети Twitter. Заявление было удалено спустя некоторое время, но бдительные
пользователи сохранили его и теперь распространяют в интернете.
"Если он (Овечкин. – Прим. ред.) умрет завтра, мир
станет лучше. ******* (сношать. – Прим. ред.) его и ему подобных", –
написал журналист. Судя по всему, такое отношение у Маламуда сформировалось
из-за симпатии хоккеиста к президенту России Владимиру Путину. Пользователи обрушили на журналиста шквал критики.
Напомним, что Александр Овечкин играет в НХЛ за столичный клуб "Вашингтон Кэпиталз", который вышел в финал Кубка Стэнли. А Маламуд проживает в США и много пишет о мировом хоккее и баскетболе.
Позже журналист разместил другое сообщение на эту тему. Он
уверен, что Овечкин поддерживает Путина, потому что одобряет политику, которую проводит
российский лидер.