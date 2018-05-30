Интерпол никогда не выдавал ордера на арест финансиста Уильяма Браудера, который был на некоторое время задержан, а затем освобожден Национальной полицией в Мадриде.

Интерпол никогда не выдавал ордера на арест финансиста Уильяма Браудера, который был на некоторое время задержан, а затем освобожден Национальной полицией в Мадриде.В Национальной полиции Испании заявили, что Браудера отпустили после проверки, поскольку ордер не имеет надлежащей юридической силы. При этом сам Браудер утверждает, что ордер на его арест действующий и является новым красным уведомлением Интерпола.Как сообщили РИА Новости в Интерполе, за любой информацией, касающейся оснований ареста Браудера, можно обратиться к испанским властям.Уильям Браудер — финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. Был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского".