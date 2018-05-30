Российский журналист Слава Маламуд оказался в центре громкого скандала. Он пожелал смерти хоккеисту Александру Овечкину.

Российский журналист Слава Маламуд оказался в центре громкого скандала. Он пожелал смерти хоккеисту Александру Овечкину.Громкое высказывание появилось на личной странице Маламуда в социальной сети Twitter. Заявление было удалено спустя некоторое время, но бдительные пользователи сохранили его и теперь распространяют в Интернете."Если он (Овечкин – прим. ред.) умрет завтра, мир станет лучше. ******* (сношать – Прим. ред.) его и ему подобных", – написал журналиста. Судя по всему, такое отношение у Маламуда сформировалось из-за симпатии хоккеиста к президенту России Владимиру Путину.Позже журналист размести другое сообщение на эту тему. Он уверен, что Овечкин поддерживает Путина, потому что одобряет политику, которую он проводит.Маламуд столкнулся с жесткой критикой в Сети. "Овечкин – великий спортсмен и хоккеист, а ты – ********** (выгнанная – Прим. ред.) отовсюду жалкая журнашлюха", – написал ему один из пользователей.Напомним, что Александр Овечкин играет в НХЛ за клуб за столичный клуб "Вашингтон Кэпиталз". Маламуд проживает в США и много пишет о мировом хоккей и баскетболе.