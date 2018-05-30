Часть денег, изъятых у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, бесследно исчезли. Речь идет о сумме в более чем пять миллионов долларов.

Часть денег, изъятых у бывшего сотрудника МВД ДмитрияЗахарченко, бесследно исчезли. Речь идет о сумме в более чем пять миллионовдолларов.Как сообщается, под подозрение попали сотрудники несколькихведомств. Среди них – инкассаторы, конвойные полицейские, а также сотрудникиодного из крупных банков, которые занимались пересчетом изъятой уполковника-миллиардера наличности.В Следственном комитете уже начали проверку по фактухищения, пишет РЕН ТВ. По данным телеканала, мероприятия проводятся подруководством следователя по особо важным делам, генерал-майора юстицииКонстантина Криворотова.Бывшего замруководителя управления Главного управленияэкономической безопасности и противодействия коррупции МВД России ДмитрияЗахарченко задержали осенью 2016 года. Ему инкриминируют получение взятки вособо крупном размере. Правоохранители нашли в квартире подозреваемого огромнуюсумму – 8,5 миллиарда рублей наличными. Их происхождение полковник объяснитьтак и не смог.В декабре 2017 года суд в Москве удовлетворил требованиеГенпрокуратуры изъять денежные средства в доход государства. Кроме того,взыскание было наложено на имущество родственников и близких Захарченко,которое было приобретено на краденые деньги.После ареста полковника ведомство, в котором он работал,было расформировано, некоторые сотрудники были уволены. По словам главы МВДВладимира Колокольцева, начальство Захарченко понесло ответственность за егодействия и были уволены из органов внутренних дел.Стоит отметить, что владельца тех самых 8,5 миллиарда рублейустановить так и не удалось. Следствие между тем придерживается версии, чтобывший сотрудник МВД просто хранил обналиченные деньги обанкротившихся банков.По некоторым данным, Захарченко являлся так называемой "обнальнойплощадкой": хранил выведенные из кредитных организаций средства для ихдальнейшего вывода в офшоры, за что и получал вознаграждение.