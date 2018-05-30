Часть денег, изъятых у бывшего сотрудника МВД Дмитрия
Захарченко, бесследно исчезли. Речь идет о сумме в более чем пять миллионов
долларов.
Часть денег, изъятых у бывшего сотрудника МВД Дмитрия
Захарченко, бесследно исчезли. Речь идет о сумме в более чем пять миллионов
долларов.
Как сообщается, под подозрение попали сотрудники нескольких
ведомств. Среди них – инкассаторы, конвойные полицейские, а также сотрудники
одного из крупных банков, которые занимались пересчетом изъятой у
полковника-миллиардера наличности.
В Следственном комитете уже начали проверку по факту
хищения, пишет РЕН ТВ. По данным телеканала, мероприятия проводятся под
руководством следователя по особо важным делам, генерал-майора юстиции
Константина Криворотова.
Бывшего замруководителя управления Главного управления
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия
Захарченко задержали осенью 2016 года. Ему инкриминируют получение взятки в
особо крупном размере. Правоохранители нашли в квартире подозреваемого огромную
сумму – 8,5 миллиарда рублей наличными. Их происхождение полковник объяснить
так и не смог.
В декабре 2017 года суд в Москве удовлетворил требование
Генпрокуратуры изъять денежные средства в доход государства. Кроме того,
взыскание было наложено на имущество родственников и близких Захарченко,
которое было приобретено на краденые деньги.
После ареста полковника ведомство, в котором он работал,
было расформировано, некоторые сотрудники были уволены. По словам главы МВД
Владимира Колокольцева, начальство Захарченко понесло ответственность за его
действия и были уволены из органов внутренних дел.
Стоит отметить, что владельца тех самых 8,5 миллиарда рублей
установить так и не удалось. Следствие между тем придерживается версии, что
бывший сотрудник МВД просто хранил обналиченные деньги обанкротившихся банков.
По некоторым данным, Захарченко являлся так называемой "обнальной
площадкой": хранил выведенные из кредитных организаций средства для их
дальнейшего вывода в офшоры, за что и получал вознаграждение.