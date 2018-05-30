Использование гаджетов с экранами перед сном вызывает
бессонницу. Медики считают, что электроника сбивает суточные ритмы организма.
Использование гаджетов с экранами перед сном вызывает
бессонницу. Медики считают, что электроника сбивает суточные ритмы организма.
Компьютер, или планшет - гаджеты с излучающими свет экранами – негативно
влияют на скорость засыпания. Чрезмерное увлечение этими приспособлениями -
особенно в вечернее время – вызывает нарушение сна и сбивает суточные ритмы
организма.
Все это выяснилось в ходе эксперимента над испытуемыми в возрасте
от 22 до 28 лет. Подопытным предложили провести пять вечеров перед компьютером,
а еще пять – за чтением и газет.
В результате пользователи компьютера заметили рассказали об
отрицательных последствиях длительного общения с электроникой. Они стали
засыпать на полчаса позже, чем обычно. По утрам их преследовала сонливость и
потеря концентрации. Зато состояние было даже чересчур бодрым.
Нашли и причину таких изменений. Выяснилось, что использование
гаджетов подавляет выработку мелатонина – гормона, отвечающего за периоды сна и
бодрствования, пишет Life.ru со ссылкой на журнал Physiological Reports.
Ранее сообщалось, что европейские ученые провели любопытное исследование. Они выяснили связь между продолжительностью сна в будни и выходные дни и риском ранней .
Исследователи пришли к выводу, что сон в выходные менее пяти часов для людей младше 65 лет повышает риск смерти в полтора раза – по сравнению с теми, кто спал по семь часов. Как писали Dni.Ru, спать дольше тоже не возбраняется – сон в течение более чем девяти риск смерти не повысил.