Использование гаджетов с экранами перед сном вызывает бессонницу. Медики считают, что электроника сбивает суточные ритмы организма.

Использование гаджетов с экранами перед сном вызываетбессонницу. Медики считают, что электроника сбивает суточные ритмы организма.Компьютер, или планшет - гаджеты с излучающими свет экранами – негативновлияют на скорость засыпания. Чрезмерное увлечение этими приспособлениями -особенно в вечернее время – вызывает нарушение сна и сбивает суточные ритмыорганизма.Все это выяснилось в ходе эксперимента над испытуемыми в возрастеот 22 до 28 лет. Подопытным предложили провести пять вечеров перед компьютером,а еще пять – за чтением и газет.В результате пользователи компьютера заметили рассказали оботрицательных последствиях длительного общения с электроникой. Они стализасыпать на полчаса позже, чем обычно. По утрам их преследовала сонливость ипотеря концентрации. Зато состояние было даже чересчур бодрым.Нашли и причину таких изменений. Выяснилось, что использованиегаджетов подавляет выработку мелатонина – гормона, отвечающего за периоды сна ибодрствования, пишет Life.ru со ссылкой на журнал Physiological Reports.Ранее сообщалось, что европейские ученые провели любопытное исследование. Они выяснили связь между продолжительностью сна в будни и выходные дни и риском ранней .Исследователи пришли к выводу, что сон в выходные менее пяти часов для людей младше 65 лет повышает риск смерти в полтора раза – по сравнению с теми, кто спал по семь часов. Как писали Dni.Ru, спать дольше тоже не возбраняется – сон в течение более чем девяти риск смерти не повысил.