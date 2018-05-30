Увидеть новые серии мультфильмов и встретиться с героями любимых сказок можно в эти дни на ВДНХ. Там открывается крупнейший фестиваль анимации и развлечений Мультимир. Среди участников - ведущие анимационные студии, телеканалы, производители детских товаров. Гостей ждут яркие фотозоны, квесты, интерактивные шоу и самое вкусное мороженое.

Увидеть новые серии мультфильмов и встретиться с героями любимых сказок можно в эти дни на ВДНХ. Там открывается крупнейший фестиваль анимации и развлечений "Мультимир". Среди участников — ведущие анимационные студии, телеканалы, производители детских товаров. Гостей ждут яркие фотозоны, квесты, интерактивные шоу и самое вкусное мороженое.Приходить на "Мультимир" — это уже традиция, как праздновать Международный день защиты детей и начало летних каникул. Самый крупный детский фестиваль проходит в третий раз — 20 тысяч квадратных метров игрового пространства.Стенды российских и зарубежных анимационных компаний — здесь можно встретить тех, кто придумал любимых мультгероев: Машу и Медведя, ми-ми-мишек Кешу и Тучку, Барбоскиных, Фиксиков, Спанч Боба, Свинку Пеппу. Детские телеканалы, издательства, семейные парки развлечений, мастер-классы, конкурсы, квесты — это все "Мультимир"."Мультимир" традиционно — это не только развлекательная программа, хотя, несомненно, она — в первую очередь. В этом году огромное количество обучающих сессий, мастер-классов, есть лекции для родителей — как правильно воспитывать, обучать и развлекать детей", — говорит генеральный директор компании "0+ Media", организатор фестиваля "Мультимир" Александр Саблуков.На фестивале уже появилась и своя премия: журналисты, эксперты в области анимации и детских товаров выбирают лучшие мультсериалы и мультфильмы.Но, конечно, "Мультимир" — это не просто большой и красочный детский праздник. Серьезная деловая площадка, где представители индустрии и власти — например, Минпромторг — обсуждают и предлагают конкретные меры: как развивать детскую индустрию в России, что сделать, чтобы качественных мультфильмов — а значит, и любимых героев — стало больше. "Мультимир" проходит пять дней, до воскресенья, на ВДНХ.Организаторами фестиваля "Мультимир" выступают ВГТРК, компания "Цифровое телевидение", ВДНХ, Ассоциация анимационного кино и компания "0+ Медиа". Сайт фестиваля: www.multimir.tv.