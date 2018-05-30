Журналиста Аркадия Бабченко застрелили из пистолета Макарова. На месте убийства были найдены три гильзы калибра 9 мм. Убийца выстрелил журналисту три раза в спину.

Журналиста Аркадия Бабченко застрелили из пистолета Макарова. Об этом агентству УНН сообщили в полиции. На месте убийства были найдены три гильзы калибра 9 мм. В полиции подтвердили, что убийца выстрелил журналисту три раза в спину.Покушение на Аркадия Бабченко было совершено поздно вечером 29 мая. Неизвестный преступник расстрелял его на пороге квартиры. От полученных ранений журналист скончался в машине скорой помощи.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Полиция составила фоторобот возможного убийцы Бабченко. В качестве основной версии преступления рассматривается профессиональная деятельность погибшего.Также дело возбудил Следственный комитет России, так как Бабченко был гражданином РФ. Российские следователи хотят помочь Украине в расследовании. В ближайшее время в украинские правоохранительные органы будет направлен запрос о правовой помощи.