Многие молодые супружеские
пары очень быстро переходят от романтичных и нежных отношений к настоящей
холодной войне, где каждый стремится доказать свою правоту и завоевать полную
власть над партнером.
Многие молодые супружеские
пары очень быстро переходят от романтичных и нежных отношений к настоящей
холодной войне, где каждый стремится доказать свою правоту и завоевать полную
власть над партнером.
Очень важно вовремя понять,
в какой момент семейная жизнь превратилась в полигон боевых действий, и
задаться вопросом, что для вас важнее: построить гармоничный брак или
похвастаться добытыми трофеями.
Зачем нужно учиться терпеть недостатки друг друга
Большинство семейных
конфликтов возникают из-за того, что супруги не желают закрыть глаза на
слабости партнера. У ситуации есть два варианта развития:
Один из супругов постоянно
критикует своего избранника, а тот, в свою очередь, старается не остаться в
долгу. В итоге совместная жизнь превращается в бесконечную борьбу за правоту, в
которой оба проигрывают;
Муж или жена полностью
подчиняется своей половине, старается во всем угодить и изменить себя, чтобы
избежать придирок. Но рано или поздно терпение исчерпывается, а долгие годы,
проведенные в унижении и подчинении, не дают надежды на восстановление
полноценных отношений.
Что такое компромисс
Многие из нас привыкли
считать компромисс универсальным инструментом, который позволяет цивилизованно
решить любой конфликт. Но очень важно понимать смысл компромисса и не путать
его с другими процессами.
Приведем несколько примеров
Муж собирается провести
выходные с друзьями. Жена согласна его отпустить, но только при условии, что
следующий выходной она проведет со своими подругами. Компромисс ли это?
Категорически нет. Скорее, это шантаж, ультиматум или манипуляция. В самом
безобидном случае подобные соглашения можно назвать сделкой.
Уставший муж после работы
отказывается заниматься с ребенком, помочь по хозяйству или сходить в магазин.
Жена, которая устала не меньше, соглашается сделать все сама. Это также не
компромисс, а уступка, на которую идет более податливый и мягкий партнер.
Настоящий компромисс – это
не сделка и не потакание чужому недовольству. Это способ решения проблемы,
который выгоден обоим партнерам. Достигается он только путем обсуждения.
Тонкости и особенности конструктивной беседы
Обсуждение проблемы – особое
искусство, сродни дипломатии. Чтобы достичь успехов в этом, вам необходимо научиться:
спокойно и объективно
говорить о проблеме;
воздерживаться от критики и
обвинений;
ставить целью решить
проблему, а не причинить боль или отомстить;
внимательно слушать вторую
сторону и стараться понять ее аргументы;
уметь встать на сторону партнера
и посмотреть на ситуацию его глазами.
Конструктивная беседа
подразумевает диалог, в котором обе стороны стремятся не только высказаться, но
и услышать друг друга. При этом важно, чтобы каждый ощущал себя в безопасности
и был уверен, что его искренность не будет использована против него же.
Как говорить, чтобы тебя понимали
Мужчины и женщины – это два
разных мира, каждый из которых живет по своим правилам: у женщин доминируют
чувства и эмоции, у мужчин – логика и рассудок. Поэтому они воспринимают и
решают проблемы по-разному. Но существуют мужчины, которые воспринимают мир
через эмоции, и женщины, которые руководствуются исключительно рассудком. Чтобы ваш партнер вас услышал, вы должны
понять, к какому типу он относится. Так вы сможете разобраться, следует ли
обращаться к его чувствам или оперировать исключительно рациональными
понятиями.
Важно, чтобы взаимопонимания
искали оба партнера. И если каждый из них заинтересован в том, чтобы понять
другого, с достижением компромисса проблем не возникнет.