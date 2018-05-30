Многие молодые супружеские пары очень быстро переходят от романтичных и нежных отношений к настоящей холодной войне, где каждый стремится доказать свою правоту и завоевать полную власть над партнером.

Многие молодые супружескиепары очень быстро переходят от романтичных и нежных отношений к настоящейхолодной войне, где каждый стремится доказать свою правоту и завоевать полнуювласть над партнером.Очень важно вовремя понять,в какой момент семейная жизнь превратилась в полигон боевых действий, изадаться вопросом, что для вас важнее: построить гармоничный брак илипохвастаться добытыми трофеями.Зачем нужно учиться терпеть недостатки друг другаБольшинство семейныхконфликтов возникают из-за того, что супруги не желают закрыть глаза наслабости партнера. У ситуации есть два варианта развития:Один из супругов постояннокритикует своего избранника, а тот, в свою очередь, старается не остаться вдолгу. В итоге совместная жизнь превращается в бесконечную борьбу за правоту, вкоторой оба проигрывают;Муж или жена полностьюподчиняется своей половине, старается во всем угодить и изменить себя, чтобыизбежать придирок. Но рано или поздно терпение исчерпывается, а долгие годы,проведенные в унижении и подчинении, не дают надежды на восстановлениеполноценных отношений.Что такое компромиссМногие из нас привыклисчитать компромисс универсальным инструментом, который позволяет цивилизованнорешить любой конфликт. Но очень важно понимать смысл компромисса и не путатьего с другими процессами.Приведем несколько примеровМуж собирается провестивыходные с друзьями. Жена согласна его отпустить, но только при условии, чтоследующий выходной она проведет со своими подругами. Компромисс ли это?Категорически нет. Скорее, это шантаж, ультиматум или манипуляция. В самомбезобидном случае подобные соглашения можно назвать сделкой.Уставший муж после работыотказывается заниматься с ребенком, помочь по хозяйству или сходить в магазин.Жена, которая устала не меньше, соглашается сделать все сама. Это также некомпромисс, а уступка, на которую идет более податливый и мягкий партнер.Настоящий компромисс – этоне сделка и не потакание чужому недовольству. Это способ решения проблемы,который выгоден обоим партнерам. Достигается он только путем обсуждения.Тонкости и особенности конструктивной беседыОбсуждение проблемы – особоеискусство, сродни дипломатии. Чтобы достичь успехов в этом, вам необходимо научиться:спокойно и объективноговорить о проблеме;воздерживаться от критики иобвинений;ставить целью решитьпроблему, а не причинить боль или отомстить;внимательно слушать вторуюсторону и стараться понять ее аргументы;уметь встать на сторону партнераи посмотреть на ситуацию его глазами.Конструктивная беседаподразумевает диалог, в котором обе стороны стремятся не только высказаться, нои услышать друг друга. При этом важно, чтобы каждый ощущал себя в безопасностии был уверен, что его искренность не будет использована против него же.Как говорить, чтобы тебя понималиМужчины и женщины – это дваразных мира, каждый из которых живет по своим правилам: у женщин доминируютчувства и эмоции, у мужчин – логика и рассудок. Поэтому они воспринимают ирешают проблемы по-разному. Но существуют мужчины, которые воспринимают мирчерез эмоции, и женщины, которые руководствуются исключительно рассудком. Чтобы ваш партнер вас услышал, вы должныпонять, к какому типу он относится. Так вы сможете разобраться, следует лиобращаться к его чувствам или оперировать исключительно рациональнымипонятиями.Важно, чтобы взаимопониманияискали оба партнера. И если каждый из них заинтересован в том, чтобы понятьдругого, с достижением компромисса проблем не возникнет.