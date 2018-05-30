Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина стала очень опасным местом для журналистов. В Кремле решительно осуждают убийство Аркадия Бабченко и надеются на настоящее, а не показушное расследование.

Украина стала очень опасным местом для журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Он напомнил, что на Украине "гибнет много людей, гибнет много журналистов, журналистов выгоняют из страны, журналистов за журналистскую деятельность швыряют в застенки".Песков сказал, что в Кремле решительно осуждают убийство и надеются на "настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит". Он подчеркнул, что произошла трагедия. У Бабченко была большая семья, которая теперь лишилась своего кормильца. Он выразил соболезнования родным и близким журналиста.По словам Пескова, убийства журналистов на Украине должны стать "темой для очень жесткой международной реакции, которая сподвигнет украинские власти на действенные меры с целью выправления ситуации".Кроме того, как сообщает ТАСС, Песков назвал верхом цинизма обвинения в причастности России к убийству Бабченко."Это верх цинизма на фоне такого жестокого убийства — так русофобски сотрясать воздух, вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования", — заявил Песков.Аркадий Бабченко был убит вечером 29 мая на пороге своей квартиры в Киеве. Убийца выстрелили три раза ему в спину из пистолета Макарова. Основная версия убийства — профессиональная деятельность Бабченко. Полиция обнародовала фоторобот предполагаемого убийцы.