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<a href="http://33live.ru/novosti/30-05-2018-kto-svalil-v-lesu-poltonny-tuxlogo-myasa.html" target="_blank">Кто свалил в лесу полтонны тухлого мяса?</a> - Искал грибы, а нашёл гору тухлого мяса. В лесополосе рядом с деревней Бухолово гниют сотни органов животных. С этой новостью к нам в редакцию обратились местные дачники, которым в региональном Роспотребнадзоре отказали в помощи. Люди боятся, что начнётся эпидемия. Об истории с неприятным запахом расскажет Татьяна Данилова.