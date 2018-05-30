Искал грибы, а нашёл гору тухлого мяса. В лесополосе рядом с деревней Бухолово гниют сотни органов животных. С этой новостью к нам в редакцию обратились местные дачники, которым в региональном Роспотребнадзоре отказали в помощи. Люди боятся, что начнётся эпидемия. Об истории с неприятным запахом расскажет Татьяна Данилова.
Искал грибы, а нашёл гору тухлого мяса. В лесополосе рядом с деревней Бухолово гниют сотни органов животных. С этой новостью к нам в редакцию обратились местные дачники, которым в региональном Роспотребнадзоре отказали в помощи. Люди боятся, что начнётся эпидемия. Об истории с неприятным запахом расскажет Татьяна Данилова.