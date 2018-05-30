Лера Кудрявцева, которая должна родить в конце лета, опубликовала фотографию, сделанную в медицинском центре. По признанию телеведущей, клинику ей посоветовала подруга Анфиса Чехова.

Лера Кудрявцева, которая должна родить в конце лета, опубликовала фотографию, сделанную в медицинском центре. По признанию телеведущей, клинику ей посоветовала подруга Анфиса Чехова.Многочисленные поклонники с нетерпением ждут, когда же 47-летняя Лера Кудрявцева подарит своему молодому супругу. известному хоккеисту Игорю Макарову, первенца, поэтому любая новая информация о телеведущей вызывает ажиотаж. К примеру, популярная телеведущая всерьез взволновала заинтересованную общественность, когда на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, сделанную в клинике.Впрочем, как выяснилось, волноваться фанатам и журналистам рано. Кудрявцева всего лишь побывала в клинике остеопатии. По словам телеблондинки, этот медицинский центр ей посоветовала подруга Анфиса Чехова. "Это чудесный вид новой медицины, который лечит боль в спине и суставах, грыжи, сколиоз. Удивительно, но остеопатия без медикаментов лечит головную боль, депрессию, стрессовые состояния, что является основной проблемой большого города. И особенно важно, что остеопатия эффективно готовит организм к беременности, сопровождает ее и работает с детками с самого рождения", – сообщила в подписи к фото Кудрявцева.Ранее Лера Кудрявцева жаловалась на боли от межпозвоночной грыжи. Более того, телеведущей рекомендовали сделать операцию, однако та так и не решилась на хирургическое вмешательство. Напомним, однажды Лера призналась, что на протяжении восьми лет ее мучает грыжа в позвоночнике. Обувь на каблуке стала для нее испытанием.Кудрявцева уверяла, что порой ее выносили на руках после концертов. Что она только не перепробовала: Иглоукалывание, банки, массажи, остеопатию, мануальную терапию. А результата все нет. В связи с травной у телеведущей даже начала отниматься нога.