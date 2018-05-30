Как говорится, если “Форд можно взять в любом цвете, при условии, что он черный”, то ключи от Lexus NX замечательно выглядят в женских наманикюренных пальчиках, особенно если этот автомобиль – в красном цвете.

Какговорится, если “Форд можно взять в любом цвете, при условии, что он черный”,то ключи от Lexus NX замечательно выглядят в женских наманикюренных пальчиках, особенно если этот автомобиль – в красном цвете.NX 200 прекрасен со всех сторон. Рисунок задних фонарей с рельефом багажной двери милорифмуется с формой решетки радиатора. Красота и радость для человека,помешанного на симметрии.Внутричувствуешь себя как в доме на холме: уютно, тепло, красиво и отличный вид.А еще светло! Люк это, конечно, недорогущая панорамная крыша, но салон тоже неплохо осветляет.Бамбуковыевставки подчеркивают то, что машина японская и отлично способствуют медитации вгородских пробках.Каки старый добрый Toyota RAV4 (кроссовер, с которым я провел вместе несколько лет), LexusNX имеет довольно короткую базу и понятныегабариты, к которым с ходу привыкнет даже неопытный водитель. После чегопарковка из неприятной обязанности превращается в некоторого рода удовольствие.Приборная панель большая, простая, лаконичная и очень понятная. Несмотря накомпактность, сзади в Lexus NX очень просторно. Проблема куда деть коленки пассажировздесь не коснется, если за рулем, конечно, не двухметровый амбал.вот в движении NX скучени предсказуем. Не едет. От слова “совсем”. 12 секунд разгона для такой компактной машины это очень иочень много. Не улучшает положения и вариатор вместо нормальной АКПП.Наверное именно поэтому на торпедоздесь находятся часы. Пока наберешь скорость, минутная стрелка как раз сделаетоборот. Спортивный режим здесь исключительно номинальный, и на ощущениеводителя от поездки практически не влияет.Еслиуж хотите позажигать, и обязательно на NX,то ваш выбор NX300, с 238 лошадьми против 150 в“двухсотке” и взрослой гидромеханической трансмиссией. Ложкой же меда здесьявляется подвеска, которая сделает комфортной даже поездку с отвесной горы. Вседорожные неприятности сглатываются в момент. Да и шумоизоляция выше всякихпохвал. Ни дорожное покрытие, ни звук двигателя, ни обрушение рядом стоящеговысотного здания, негромкому разговору в салоне абсолютно не помешает.Гитарныйтест пройден отлично. Инструмент в массивном кофре вошел как по маслу.Сюдаже, в дверь багажника, поместился сабвуфер. Хороший звук – еще один плюс этой машины.Громкость – не самый главный конек этойаудиосистемы, а вот разборчивостью и чистотой звучания можно по правугордиться. Вкупе с уже упомянутой мной шумоизоляцией, автомобиль превращается ваудиотеатр, где все любимые треки прозвучат с новой красотой. И нам снова естьчем заняться в пробках. Экран,кстати, по сравнению с предыдущей моделью NXстал больше.Немногосухих цифр для тех, кто жаждет фактов.Lexus NX 200Цена, руб2 920 000Цена в минимальной конфигурации, руб2 257 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)1987 / 150ПриводполныйРазгон 0-100, сек12,3Смешанный расход (на сайте / тест-драйв),л/100 км7,5 / 10,2Снаряженная масса, кг1680Длина/ширина/высота, мм4630/1845/1645Дорожный просвет, мм185Объем багажника, л500Подводяитоги, я и правда считаю, что эта симпатичная неторопливая удобная и простая вуправлении машина – женская. Кто не согласен – перечитайте прилагательные впредыдущем предложении. А я пойду пока покатаюсь на каком-нибудь брутальномджипе, чтобы вернуть в свою жизнь баланс и гармонию.Обзорподготовлен для портала dni.ru