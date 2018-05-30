Как
говорится, если “Форд можно взять в любом цвете, при условии, что он черный”,
то ключи от Lexus NX замечательно выглядят в женских наманикюренных пальчиках, особенно если этот автомобиль – в красном цвете.
Как
говорится, если “Форд можно взять в любом цвете, при условии, что он черный”,
то ключи от Lexus NX замечательно выглядят в женских наманикюренных пальчиках, особенно если этот автомобиль – в красном цвете.
NX 200 прекрасен со всех сторон. Рисунок задних фонарей с рельефом багажной двери мило
рифмуется с формой решетки радиатора. Красота и радость для человека,
помешанного на симметрии.
Внутри
чувствуешь себя как в доме на холме: уютно, тепло, красиво и отличный вид.
А еще светло! Люк это, конечно, не
дорогущая панорамная крыша, но салон тоже неплохо осветляет.
Бамбуковые
вставки подчеркивают то, что машина японская и отлично способствуют медитации в
городских пробках.
Как
и старый добрый Toyota RAV4 (кроссовер, с которым я провел вместе несколько лет), Lexus
NX имеет довольно короткую базу и понятные
габариты, к которым с ходу привыкнет даже неопытный водитель. После чего
парковка из неприятной обязанности превращается в некоторого рода удовольствие.
Приборная панель большая, простая, лаконичная и очень понятная. Несмотря на
компактность, сзади в Lexus NX очень просторно. Проблема куда деть коленки пассажиров
здесь не коснется, если за рулем, конечно, не двухметровый амбал.
А
вот в движении NX скучен
и предсказуем. Не едет. От слова “совсем”. 12 секунд разгона для такой компактной машины это очень и
очень много. Не улучшает положения и вариатор вместо нормальной АКПП.
Наверное именно поэтому на торпедо
здесь находятся часы. Пока наберешь скорость, минутная стрелка как раз сделает
оборот. Спортивный режим здесь исключительно номинальный, и на ощущение
водителя от поездки практически не влияет.
Если
уж хотите позажигать, и обязательно на NX,
то ваш выбор NX
300, с 238 лошадьми против 150 в
“двухсотке” и взрослой гидромеханической трансмиссией. Ложкой же меда здесь
является подвеска, которая сделает комфортной даже поездку с отвесной горы. Все
дорожные неприятности сглатываются в момент. Да и шумоизоляция выше всяких
похвал. Ни дорожное покрытие, ни звук двигателя, ни обрушение рядом стоящего
высотного здания, негромкому разговору в салоне абсолютно не помешает.
Гитарный
тест пройден отлично. Инструмент в массивном кофре вошел как по маслу.
Сюда
же, в дверь багажника, поместился сабвуфер. Хороший звук – еще один плюс этой машины.
Громкость – не самый главный конек этой
аудиосистемы, а вот разборчивостью и чистотой звучания можно по праву
гордиться. Вкупе с уже упомянутой мной шумоизоляцией, автомобиль превращается в
аудиотеатр, где все любимые треки прозвучат с новой красотой. И нам снова есть
чем заняться в пробках. Экран,
кстати, по сравнению с предыдущей моделью NX
стал больше.
Немного
сухих цифр для тех, кто жаждет фактов.
Lexus NX 200
Цена, руб
2 920 000
Цена в минимальной конфигурации, руб
2 257 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
1987 / 150
Привод
полный
Разгон 0-100, сек
12,3
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв),
л/100 км
7,5 / 10,2
Снаряженная масса, кг
1680
Длина/ширина/высота, мм
4630/1845/1645
Дорожный просвет, мм
185
Объем багажника, л
500
Подводя
итоги, я и правда считаю, что эта симпатичная неторопливая удобная и простая в
управлении машина – женская. Кто не согласен – перечитайте прилагательные в
предыдущем предложении. А я пойду пока покатаюсь на каком-нибудь брутальном
джипе, чтобы вернуть в свою жизнь баланс и гармонию.
Обзор
подготовлен для портала dni.ru