Сенатор Людмила Нарусова во время выступления в Совете Федерации возмутилась, что ее не пускают к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, признанному виновным по делу о терактах. Он отбывает наказание в ямальской колонии Белый медведь.

Сенатор Людмила Нарусова во время выступления в Совете Федерации возмутилась, что ее не пускают к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, признанному виновным по делу о терактах. Он отбывает наказание в ямальской колонии "Белый медведь".Нарусова заявила, что пыталась организовать встречу с заключенным, но начальник УФСИН ЯНАО якобы сказал ей по телефону, что требуется особое разрешение. На возмущения сенатора ответила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.Она назвала слова Нарусовой остроумной интерпретацией. "Любой член Совета Федерации, так же как и депутат Госдумы, вправе в любое время без предупреждения и согласований посетить любое учреждение ФСИН, следственный изолятор, колонию, а также любое учреждение в ведении МВД. Это одна из важных гарантий прав человека и прав члена СФ", – объяснила Москалькова.Кроме того, омбудсмен отметила, что лично разговаривала с главой УФСИН ЯНАО и тот рассказал, что из-за паводка Лабытнанги просто отрезаны от мира, попасть в колонию невозможно по независящим от людей обстоятельствам. При этом в "Белом медведе" готовы обеспечить Нарусовой видеосвязь с Сенцовым."Начинается ледоход, мы отрезаны от Салехарда, к нам в ближайшие дни физически невозможно попасть. По распоряжению начальства мы готовы организовать видеосвязь с Сенцовым", – также повторили в колонии специально для издания .Как писали Dni.Ru, украинский режиссер Олег Сенцов был арестован в 2014 году за создание террористической организации. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе нападения на офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 16 мая 2018 года он объявил о голодовке, но согласился на поддерживающую терапию.