Пока еще Супруга фронтмена группы Ленинград Сергея Шнурова Матильда. Несмотря на скорый развод цветет и пахнет. Поклонники отметили, что избавление от скандалиста-мужа позитивно сказалось на внешности брюнетки.

Пока еще Супруга фронтмена группы "Ленинград" Сергея ШнуроваМатильда. Несмотря на скорый развод цветет и пахнет. Поклонники отметили, чтоизбавление от скандалиста-мужа позитивно сказалось на внешности брюнетки.В своем Instagram Матильда опубликовала фото, на котором онапозирует рядом с коллекцией официальных мячей Кубка мира по футболу FIFA. Молодаяженщина облачена в легкое платье для коктейлей с пышной юбкой и откровенным декольте.Супруга певца непринужденно улыбается на камеру.Под фото она написала, что женщина всегда, даже в ситуации отчаяния,должна выглядеть потрясающе. "Ну и несмотря ни на что – платье, макияж, улыбка.В "обстоятельствах" это как физкультура – не хочется, а надо", – прокомментироваласнимок Матильда.Поклонники отметили, что Матильда прекрасно выглядит ипосочувствовали неудаче в личной жизни. "Еслиочень постараться, будет Шнур в ногах валяться", "Вы очень похорошели послеизбавления от мужа-алкоголика", "Космическая женщина, редкого масштаба вкрупную клетку", "Девушка просто супер!! Айседора Дункан нашего времени!! Мы ссыном большие ваши поклонники", "Платье в горошек :))))) послерасставания??? 👍👍👍", "НуВы что, блин? Расстроились все, больше, чем за Джоли и Питта. Я уже так ждалаваших деток Шнурят и Мадонн, быстро закончили шутить и обратно сошлись,устроили театр слез народу русскому", – писали брюнетке пользователи Сети.Добавим, что, судя посоцсетям Сергея Шнурова, он сильно переживает из-за расставания с любимой. Теперьего Instagram полон слезливых жалоб на жизнь. Артист недавно даже опубликовал строчкииз песни: "Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не детьдуму мою".Напомним, что 25 мая, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сделал важноезаявление в своем микроблоге. Певец сообщил, что он и его супруга,танцовщица и бизнес-леди Матильда решили развестись.