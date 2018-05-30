Пока еще Супруга фронтмена группы Ленинград Сергея Шнурова
Матильда. Несмотря на скорый развод цветет и пахнет. Поклонники отметили, что
избавление от скандалиста-мужа позитивно сказалось на внешности брюнетки.
Пока еще Супруга фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова
Матильда. Несмотря на скорый развод цветет и пахнет. Поклонники отметили, что
избавление от скандалиста-мужа позитивно сказалось на внешности брюнетки.
В своем Instagram Матильда опубликовала фото, на котором она
позирует рядом с коллекцией официальных мячей Кубка мира по футболу FIFA. Молодая
женщина облачена в легкое платье для коктейлей с пышной юбкой и откровенным декольте.
Супруга певца непринужденно улыбается на камеру.
Под фото она написала, что женщина всегда, даже в ситуации отчаяния,
должна выглядеть потрясающе. "Ну и несмотря ни на что – платье, макияж, улыбка.
В "обстоятельствах" это как физкультура – не хочется, а надо", – прокомментировала
снимок Матильда.
Поклонники отметили, что Матильда прекрасно выглядит и
посочувствовали неудаче в личной жизни. "Если
очень постараться, будет Шнур в ногах валяться", "Вы очень похорошели после
избавления от мужа-алкоголика", "Космическая женщина, редкого масштаба в
крупную клетку", "Девушка просто супер!! Айседора Дункан нашего времени!! Мы с
сыном большие ваши поклонники", "Платье в горошек :))))) после
расставания??? 👍👍👍", "Ну
Вы что, блин? Расстроились все, больше, чем за Джоли и Питта. Я уже так ждала
ваших деток Шнурят и Мадонн, быстро закончили шутить и обратно сошлись,
устроили театр слез народу русскому", – писали брюнетке пользователи Сети.
Добавим, что, судя по
соцсетям Сергея Шнурова, он сильно переживает из-за расставания с любимой. Теперь
его Instagram полон слезливых жалоб на жизнь. Артист недавно даже опубликовал строчки
из песни: "Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть
думу мою".
Напомним, что 25 мая, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сделал важное
заявление в своем микроблоге. Певец сообщил, что он и его супруга,
танцовщица и бизнес-леди Матильда решили развестись.