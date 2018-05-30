Накануне появилась информация о том, что в правительстве хотят взять под полный контроль рынок подержанных автомобилей в России. Чиновники уже опровергли этот факт и объяснили, каким образом собираются сделать вторичку прозрачнее.
<a href="http://33live.ru/novosti/30-05-2018-minpromtorg-oproverg-zapret-samostoyatelnoj-prodazhi-beushnyx-avtomobilej.html" target="_blank">Минпромторг опроверг запрет самостоятельной продажи бэушных автомобилей</a> - Накануне появилась информация о том, что в правительстве хотят взять под полный контроль рынок подержанных автомобилей в России. Чиновники уже опровергли этот факт и объяснили, каким образом собираются сделать вторичку прозрачнее.
[url=http://33live.ru/novosti/30-05-2018-minpromtorg-oproverg-zapret-samostoyatelnoj-prodazhi-beushnyx-avtomobilej.html]Минпромторг опроверг запрет самостоятельной продажи бэушных автомобилей[/url] - Накануне появилась информация о том, что в правительстве хотят взять под полный контроль рынок подержанных автомобилей в России. Чиновники уже опровергли этот факт и объяснили, каким образом собираются сделать вторичку прозрачнее.