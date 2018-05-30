Несколько машин, в том числе Mercedes-Benz Gelandewagen МЧС России, перекрыли движение в Москве, чтобы перевести через дорогу семью уток с птенцами. Один из вставших в пробке водителей снял спасение птиц на видео.

Несколько машин, в том числе Mercedes-Benz Gelandewagen МЧС России, перекрыли движение в Москве, чтобы перевести через дорогу семью уток с птенцами. Один из вставших в пробке водителей снял спасение птиц на видео.Любопытный случай произошел около 8 часов утра в среду, 30 мая, предположительно, в районе Третьего транспортного кольца на северо-западе Москвы. Огари, или красные утки, попытались пересечь проезжую часть, но быстро преодолеть асфальтовое покрытие не смогли из-за перепуганных птенцов, которые начали разбегаться в разные стороны.Автолюбители какое-то время на малой скорости огибали неожиданное препятствие, но в конце концов несколько мужчин перегородили дорогу и отправились сопровождать беспокойное утиное семейство. В заторе попал и представительский джип МЧС России, но его пассажиры в спасении огарей участия не принимали.