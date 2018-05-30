За этот период планируется построить башню Мосинжпроекта, которая сейчас проектируется.

Стало известно, что строительство всех объектов делового центра "Москва-Сити" завершится в течение четырех лет. Эту информацию официально подтвердил заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.За этот период планируется построить башню "Мосинжпроекта", которая сейчас проектируется. По словам заместителя столичного градоначальника строительство планируют начать в ближайшие месяцы.Предполагается, что здание высотой 407 метров станет самым высоким небоскребом в Европе.Надо напомнить, что планы по созданию делового района на Пресненской набережной Москве появились в начале 1990-х годов. И вот теперь эти планы претворяются в жизнь.