У москвичей 2 июня появится уникальная возможность получить прямую консультацию у лучших врачей города. Уже в пятый раз можно будет проверить свое здоровье в специально установленных диагностических пунктах.

У москвичей 2 июня появится уникальная возможность получить прямую консультацию у лучших врачей города. Уже в пятый раз можно будет проверить свое здоровье в специально установленных диагностических пунктах. Врачи с 12:00 до 20:00 проведут первичный осмотр и направят на дальнейшие обследования, если они необходимы.Традиционно в студии телеканала "Москва 24" соберется профессиональный медицинский совет. Все желающие смогут напрямую задать вопросы руководству медицинского комплекса Москвы.Места проведения акции 2 июня:· Парк "Зарядье" (павильон "Купол")· Тверская площадь (уличный павильон)· Парк искусств Музеон (вход со стороны Мароновского переулка)· Парк Фили (арт-студия)· Воронцовский парк (у сцены)· ВДНХ (городская ферма)· Парк "Сокольники" (гайд-парк)"Пульс города" стартовал в сентябре 2017, мобильные пункты были развернуты в парках столицы. Второй этап уникального проекта, в октябре, телеканал провел в вестибюлях семи станций Московского центрального кольца (МЦК). В декабре акция прошла на городских катках, а в феврале этого года — в парках столицы. За время существования "Пульса города" медики проконсультировали почти 3 тысячи человек.