При личном досмотре у подозреваемого обнаружен и изъят сверток из полимерного материала, внутри которого находился героин, массой более 350 граммов...

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.Оперативники на Рязанском проспекте задержали 31-летнего москвича по подозрению в покушении на сбыт героина. При личном досмотре у подозреваемого обнаружен и изъят сверток из полимерного материала, внутри которого находилось порошкообразное вещество. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 350 граммов.Следственным отделомОМВД России по району Рязанский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18