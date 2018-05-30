30.05.2018

2018-05-30 13:40:28

На западе Москвы безработный изнасиловал 12-летнюю девочку

Жительница западных районов Москвы обратилась в полицию. Она заявила, что ее 12-летнюю дочь изнасиловали.



Злоумышленника быстро задержали. Предполагаемым преступником оказался безработный выходец из Таджикистана. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает телеканал .