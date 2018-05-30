Двое начинающих паращютистов идут по части вместе с командующим взвода. Комвзвода говорит:
- Видите первый самолет летит?
- Да видим!!!
- Видите первая пятерка прыгнула??
- Да видим!!!
- Летят, летят... 1000 метров... Раскрыли паращуты, упали, побежали... Видели?
- Да видели, мы тоже хотим!!!
- Вот по пол года отслужите - такимиже будете! А вон видите второй самолет летит?
- Да видим!!!!
- Вторая пятерка выпрыгнула! Летят, летят... 500 метров... раскрыли паращуты, упали, побежали... Видели?
- Да видели!!!!!!
- Вот вы по году отслужите, также будете прыгать... А вон видите третий самолет летит весь покрашеный, в сластиках???
- Ух ты!!! Видим!!!
- Видели 3 пятерка выпрыгнула???
- Видели!!!
- Летят, летят, летят, летят... упали - побежали!!! - Это наши дембеля
еще анекдот!