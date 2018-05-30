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<a href="http://33live.ru/novosti/30-05-2018-nagradili-za-masterstvo-i-tvorchestvo.html" target="_blank">Наградили за мастерство и творчество</a> - Любят своё дело и учат мастерству других. Во Владимире подвели итоги ежегодного конкурса профмастерства среди сотрудников областных колледжей. Из 22 участников в финал прошли только 5 человек из Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Владимира. В заключительном этапе они представили жюри свои таланты. Кто получил звание Мастер года, узнали мои коллеги.