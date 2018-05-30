Любят своё дело и учат мастерству других. Во Владимире подвели итоги ежегодного конкурса профмастерства среди сотрудников областных колледжей. Из 22 участников в финал прошли только 5 человек из Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Владимира. В заключительном этапе они представили жюри свои таланты. Кто получил звание Мастер года, узнали мои коллеги.
Любят своё дело и учат мастерству других. Во Владимире подвели итоги ежегодного конкурса профмастерства среди сотрудников областных колледжей. Из 22 участников в финал прошли только 5 человек из Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Владимира. В заключительном этапе они представили жюри свои таланты. Кто получил звание "Мастер года", узнали мои коллеги.