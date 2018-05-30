Бывшая жена актера Михаила Ефремова артистка Ксения Качалина нуждается в помощи. Женщине требуется материальная поддержка и, как показалось, наблюдение у психиатров.

Бывшаяжена актера Михаила Ефремова артистка Ксения Качалина нуждается в помощи.Женщине требуется материальная поддержка и, как показалось, наблюдение у психиатров.В программе Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась 47-летняяКсения Качалина. Редакторы программы выяснили, что бывшая супруга народногоартиста превратила свою квартиру в шикарном доме в центре Москвы в помойку иживет отшельницей.Соседи женщины боятся Ксению. Они считают, что Качалинаневменяема – актриса блуждает ночами по городу с пластмассовым попугаем наплече, много пьет и употребляет наркотики.Присутствующие попытались выяснить у Ксении, как ей живетсяв одной, однако внятного ответа не получили. Ксения говорила как блаженная –несуразно выражаясь и невпопад вспоминая строчки из художественной литературы.Далее актрису начали расспрашивать о дочери Анне -Марии,которую она родила от Михаила Ефремова. На эти вопросы артистка отвечалаохотнее и внятнее. Качалова вспомнила выписку из роддома, происхождениедвойного имени и другие детали из детства дочери. "Она двухтысячного, годдракона, поэтому, это так легко высчитать, надо только спросить, какой у нассегодня год", – манерно проговорила экс-супруга Ефремова.Ксения призналась экспертам, она действительно частоприкладывается к рюмке и много курит. На вопрос о наркотиках она ответилаотрицательно.Присутствующие долго спорили, что же стало причиной такого состоянияартистки: пагубные привычки, проблемы с психикой или горе от предательствалюбимого мужчины. Заслуженная артистка Татьяна Лютаева взялась помочь неадекватнойподруге. Ксению Качалину отправят на лечение от наркотической зависимости.Добавим, что Качалина была четвертой супругой актера МихаилаЕфремова. В браке у них родилась дочь Анна-Мария. Ефремов пару лет назад забралАнну-Марию у матери, якобы злоупотребляющей алкоголем, и купил ей квартиру,которую та делит с собственной няней.