Бывшая
жена актера Михаила Ефремова артистка Ксения Качалина нуждается в помощи.
Женщине требуется материальная поддержка и, как показалось, наблюдение у психиатров.
Бывшая
жена актера Михаила Ефремова артистка Ксения Качалина нуждается в помощи.
Женщине требуется материальная поддержка и, как показалось, наблюдение у психиатров.
В программе Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась 47-летняя
Ксения Качалина. Редакторы программы выяснили, что бывшая супруга народного
артиста превратила свою квартиру в шикарном доме в центре Москвы в помойку и
живет отшельницей.
Соседи женщины боятся Ксению. Они считают, что Качалина
невменяема – актриса блуждает ночами по городу с пластмассовым попугаем на
плече, много пьет и употребляет наркотики.
Присутствующие попытались выяснить у Ксении, как ей живется
в одной, однако внятного ответа не получили. Ксения говорила как блаженная –
несуразно выражаясь и невпопад вспоминая строчки из художественной литературы.
Далее актрису начали расспрашивать о дочери Анне -Марии,
которую она родила от Михаила Ефремова. На эти вопросы артистка отвечала
охотнее и внятнее. Качалова вспомнила выписку из роддома, происхождение
двойного имени и другие детали из детства дочери. "Она двухтысячного, год
дракона, поэтому, это так легко высчитать, надо только спросить, какой у нас
сегодня год", – манерно проговорила экс-супруга Ефремова.
Ксения призналась экспертам, она действительно часто
прикладывается к рюмке и много курит. На вопрос о наркотиках она ответила
отрицательно.
Присутствующие долго спорили, что же стало причиной такого состояния
артистки: пагубные привычки, проблемы с психикой или горе от предательства
любимого мужчины. Заслуженная артистка Татьяна Лютаева взялась помочь неадекватной
подруге. Ксению Качалину отправят на лечение от наркотической зависимости.
Добавим, что Качалина была четвертой супругой актера Михаила
Ефремова. В браке у них родилась дочь Анна-Мария. Ефремов пару лет назад забрал
Анну-Марию у матери, якобы злоупотребляющей алкоголем, и купил ей квартиру,
которую та делит с собственной няней.