Сербский теннисист Новак Джокович успешно преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Имеющий 20-й номер посева на турнире серб одержал победу над испанцем Хауме Мунарой по итогам трех сетов – 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.

Сербский теннисист Новак Джокович успешно преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Имеющий 20-й номер посева на турнире серб одержал победу над испанцем Хауме Мунарой по итогам трех сетов – 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.Соперники провели на корте 2 часа 19 минут. Следующим соперником Джоковича на Roland Garros станет еще один представитель Испании Роберто Баутиста-Агут, который в своем матче второго круга обыграл колумбийца Сантьяго Гиральдо (6:4, 7:5, 6:3). Испанец имеет 13-й номер посева.Матч между Джоковичем и Баутистой-Агутом состоится первого июня.