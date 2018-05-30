Компания Qualcomm представила первый специализированный процессор, предназначенный для автономных гарнитур виртуальной и дополненной реальности. На сегодняшний день AR-/VR-устройств поставляется не так уж много, но в Qualcomm рассчитывают, что скоро их продажи будут исчисляться сотнями миллионов, и в этом поможет новая платформа Snapdragon XR1.

Компания Qualcomm представила первый специализированный процессор, предназначенный для автономных гарнитур виртуальной и дополненной реальности. На сегодняшний день AR-/VR-устройств поставляется не так уж много, но в Qualcomm рассчитывают, что скоро их продажи будут исчисляться сотнями миллионов, и в этом поможет новая платформа Snapdragon XR1.В Snapdragon XR1 установлены процессор Kyro, графический ускоритель Adreno и цифровой сигнальный процессор Hexagon Vector. Заявлена поддержка вывода картинки 4K-качества со скоростью до 30 кадров в секунду, сообщает TechCrunch.Новый чипсет менее производителен, чем флагманская мобильная платформа Snapdragon 845, которая также оптимизирована под AR-/VR-приложения. В частности, Snapdragon XR1 лишен возможности отслеживать движения с шестью степенями свободы (6DoF), но зато обойдется дешевле. Это позволит производителям выпускать недорогие продукты для массового рынка.∎Qualcomm Snapdragon 710: 10-нанометровый чип для "почти флагманов" читайте также"Есть некоторые потребители AR, которым не нужна высокая производительность графики или памяти, которые предлагаются в 845, поэтому XR1 идеально им подойдет", — сказал руководитель направления Qualcomm XR Хирен Бинде. Поддержку новому чипсету выразили HTC Vive, Vuzix, Meta и Pico.