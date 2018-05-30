Сегодня мы рассказываем о пятилетнем Сёме Луковникове из Нижнего Новгорода. У мальчика артрогрипоз – врожденное заболевание мышц и суставов. Стопы у новорожденного Сёмы были вывернуты пятками вперед, малыш не мог научиться ходить. Для исправления дефекта ему уже сделали три операции, но проблему решить не удалось.

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