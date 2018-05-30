Футбольный клуб Тосно из Ленинградской области не прошел процедуру лицензирования для участия в Футбольной национальной лиге – второму по силе дивизиону российского футбола. Теперь действующий обладатель Кубка России будет подавать документ на участие в Профессиональной футбольной лиге.

Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области не прошел процедуру лицензирования для участия в Футбольной национальной лиге – второму по силе дивизиону российского футбола. Теперь действующий обладатель Кубка России будет подавать документ на участие в Профессиональной футбольной лиге – третьему по статусу турниру."Все случилось так, как и ожидалось – "Тосно" не получил лицензию ФНЛ, — приводит слова генерального директора клуба Вячеслава Матюшенко ТАСС. – Теперь мы будем пробовать пройти процедуру лицензирования в ПФЛ. Крайним сроком подачи заявления будет 14 июня, а решится все 22 июня. Что будет с клубом дальше сказать не могу".Напомним, что по итогам минувшего футбольного сезона в чемпионате России "Тосно" занял предпоследнее, 15-е место, и вылетел из премьер-лиги. Кроме того, клуб из Ленинградской области стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский "Авангард" (2:1). Клуб на протяжении минувшего сезона сталкивался с финансовыми проблемами.