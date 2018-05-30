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<a href="http://33live.ru/novosti/30-05-2018-oni-iz-dzhaza.html" target="_blank">Они из джаза</a> - Над Владимиром пронёсся Джаз-Гром. В эти минуты в областной филармонии завершается 4 фестиваль джазовой музыки, который уже несколько лет объединяет на одной сцене знаменитых исполнителей России и мира. Руководит фестивалем известный джазмен Сергей Жилин. Чем удивляли артисты в этом году и будет ли продолжаться музыкальный праздник? Узнала Маргарита Махрова.