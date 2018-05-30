Распутать клубок дела Скрипалей пока не удается. В эфире
британского телевидения прокололись лечащие врачи отравленных: медиков поймали
на откровенной лжи.
Распутать клубок дела Скрипалей пока не удается. В эфире
британского телевидения прокололись лечащие врачи отравленных: медиков поймали
на откровенной лжи.
Врачи, которые лечили двойного агента Сергея Скрипаля и его
дочь Юлию, сделали в эфире ВВС важное, как им самим показалось, заявление. Они
рассказали, что поначалу приняли симптомы за отравление опиоидами. То есть, лечили поступивших к ним пациентов как наркоманов, перебравших с запрещенными веществами. Никто из
медиков не принял должных мер безопасности, пациентов лечили в прямом смысле
голыми руками.
Сами того не подозревая, врачи доказали, что возможно
никакого отравления и не было. Как можно проводить с пациентом, отравленным мощнейшим
ядом, какие-либо манипуляции, не надев костюм химзащиты? Этот вопрос врачам
никто не задал, да и вряд ли они смогли бы на него ответить. Получается, что версия
о применении "Новичка", которую продвигает Лондон с первых часов отравления, снова
оказалась под вопросом.
Как пишут "Известия", представитель посольства
России в Великобритании усомнился в заявлениях врачей, прозвучавших на ВВС.
Они, по его словам, не уменьшили число вопросов к британской стороне.
"О деталях лечения двух российских граждан посольство узнает
из СМИ, а не от британских властей, в адрес которых нами были направлены
многочисленные запросы; не говоря уже о том, что это происходит по истечении
почти трех месяцев с момента инцидента", – отметили в дипмиссии.
Также у дипломатов вызвали удивление высказывания
медицинских работников о том, что они не надеялись на то, что Скрипали выживут
после применения нервно-паралитического вещества, и были поражены их быстрым
выздоровлением. "Это не вяжется с утверждениями о том, что Скрипалей
спасла своевременно оказанная им медицинская помощь в первые часы и дни после
отравления", – заявил представитель посольства.
Переехавший жить в Британию бывший полковник ГРУ
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в начале марта в
Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же без предъявления доказательств обвинила
Россию в отравлении их нервно-паралитическим газом советского производства "Новичок".
18 мая стало известно, что Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери. Его
дочь Юлию выписали в апреле, после чего доставили, как говорят британские
власти, в безопасное место.