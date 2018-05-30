Распутать клубок дела Скрипалей пока не удается. В эфире британского телевидения прокололись лечащие врачи отравленных: медиков поймали на откровенной лжи.

Распутать клубок дела Скрипалей пока не удается. В эфиребританского телевидения прокололись лечащие врачи отравленных: медиков поймалина откровенной лжи.Врачи, которые лечили двойного агента Сергея Скрипаля и егодочь Юлию, сделали в эфире ВВС важное, как им самим показалось, заявление. Онирассказали, что поначалу приняли симптомы за отравление опиоидами. То есть, лечили поступивших к ним пациентов как наркоманов, перебравших с запрещенными веществами. Никто измедиков не принял должных мер безопасности, пациентов лечили в прямом смыслеголыми руками.Сами того не подозревая, врачи доказали, что возможноникакого отравления и не было. Как можно проводить с пациентом, отравленным мощнейшимядом, какие-либо манипуляции, не надев костюм химзащиты? Этот вопрос врачамникто не задал, да и вряд ли они смогли бы на него ответить. Получается, что версияо применении "Новичка", которую продвигает Лондон с первых часов отравления, сноваоказалась под вопросом.Как пишут "Известия", представитель посольстваРоссии в Великобритании усомнился в заявлениях врачей, прозвучавших на ВВС.Они, по его словам, не уменьшили число вопросов к британской стороне."О деталях лечения двух российских граждан посольство узнаетиз СМИ, а не от британских властей, в адрес которых нами были направленымногочисленные запросы; не говоря уже о том, что это происходит по истечениипочти трех месяцев с момента инцидента", – отметили в дипмиссии.Также у дипломатов вызвали удивление высказываниямедицинских работников о том, что они не надеялись на то, что Скрипали выживутпосле применения нервно-паралитического вещества, и были поражены их быстрымвыздоровлением. "Это не вяжется с утверждениями о том, что Скрипалейспасла своевременно оказанная им медицинская помощь в первые часы и дни послеотравления", – заявил представитель посольства.Переехавший жить в Британию бывший полковник ГРУСергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в начале марта вСолсбери. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же без предъявления доказательств обвинилаРоссию в отравлении их нервно-паралитическим газом советского производства "Новичок".18 мая стало известно, что Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери. Егодочь Юлию выписали в апреле, после чего доставили, как говорят британскиевласти, в безопасное место.