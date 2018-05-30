В кювете завершилась поездка водителя автобуса в Крыму, который только что прошел ремонт и должен был вернуться на маршрут. Попутчик снял момент аварии на видео.

В кювете завершилась поездка водителя автобуса в Крыму, который только что прошел ремонт и должен был вернуться на маршрут. Попутчик снял момент аварии на видео.ДТП произошло днем в минувший вторник, 29 мая, на дороге Судак — Грушевка. В районе села Лесное у транспортного средства отказали тормоза — на кадрах видно, как водитель пытается сбросить скорость на идущей под уклон проезжей части, но в итоге выезжает на встречную полосу и улетает в кювет.В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров в салоне автобуса не было, поскольку он только что прошел ремонт и еще не встал на маршрут.На проезжую часть транспортное средство вернули только ближе к вечеру, теперь его ждет еще один ремонт.